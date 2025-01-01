Спектакль Малыш и Карлсон, который живет на крыше

Филармония для детей и юношества с радостью анонсирует премьеры спектакля, посвященного знаменитому персонажу из произведений Астрид Линдгрен — Карлсону! Этот неповторимый герой, который живет на крыше, известен своим умением лакомиться тортом и вареньем, а также своим уникальным дружелюбием.
Спектакль, созданный талантливой режиссером, обещает стать настоящим событием для зрителей. Он сочетает в себе нежность, трогательность и волшебство, которые так характерны для произведений Линдгрен. Зрители смогут погрузиться в мир детства, где дружба и фантазия не имеют границ.
Приглашаем детей и их родителей насладиться этой уникальной постановкой. Убедитесь, что у вас есть возможность увидеть Карлсона в действии — этот спектакль станет настоящим праздником для всей семьи!