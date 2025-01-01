Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Малыш и Карлсон, который живет на крыше
Киноафиша Малыш и Карлсон, который живет на крыше

Спектакль Малыш и Карлсон, который живет на крыше

0+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Встречайте Карлсона Филармонии для детей и юношества!

Филармония для детей и юношества с радостью анонсирует премьеры спектакля, посвященного знаменитому персонажу из произведений Астрид Линдгрен — Карлсону! Этот неповторимый герой, который живет на крыше, известен своим умением лакомиться тортом и вареньем, а также своим уникальным дружелюбием.

Завораживающая постановка

Спектакль, созданный талантливой режиссером, обещает стать настоящим событием для зрителей. Он сочетает в себе нежность, трогательность и волшебство, которые так характерны для произведений Линдгрен. Зрители смогут погрузиться в мир детства, где дружба и фантазия не имеют границ.

Интересные факты о Карлсоне

  • Персонаж Карлсона был впервые представлен в 1955 году в книге «Карлсон, который живет на крыше».
  • Карлсон стал символом детства для многих поколений, благодаря своим озорным приключениям и дружбе с мальчиком Малышем.
  • Спектакли о Карлсоне ставились во многих странах, и каждый раз они привносят что-то новое в знакомую историю.

Не пропустите!

Приглашаем детей и их родителей насладиться этой уникальной постановкой. Убедитесь, что у вас есть возможность увидеть Карлсона в действии — этот спектакль станет настоящим праздником для всей семьи!

Режиссер
Нина Ульянова
В ролях
Мария Владимирова
Леонид Вахонин
Юлия Томошевская
Олег Егоров
Юлия Зоркина

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 октября
Плоды просвещения Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон», «Дивный город», 3 этаж
16:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Три поросенка
0+
Детский Кукольный
Три поросенка
27 сентября в 11:00 Бродячая собачка. Новая сцена
от 700 ₽
Вампилов. Оттепель
12+
Премьера Драма
Вампилов. Оттепель
22 октября в 19:00 Театр эстрады им. Аркадия Райкина
от 500 ₽
Петербург
16+
Драма Классическая драма
Петербург
11 сентября в 19:00 Театр на Васильевском
от 700 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше