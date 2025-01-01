Меню
Малыш и К.
Киноафиша Малыш и К.

Спектакль Малыш и К.

Ученик Погребничко — об ученике Карлсона
Постановка
Около дома Станиславского 12+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Приглашаем на увлекательный спектакль для взрослых и детей от Ильи Окса

Эта постановка исследует ценность частного, особенного и иного в каждом из нас.

О чем спектакль?

В центре сюжета — известный персонаж, Карлсон, который является молодым джентльменом с уникальным взглядом на жизнь. Он учит своего друга Малыша быть самим собой, подчеркивая важность индивидуальности. В спектакле также появляется дядя Юлиус, который, после визита к психотерапевту, становится «другим человеком». Сцена наполнена юмором и глубокими размышлениями о том, как изменения могут повлиять на наши отношения и восприятие себя.

Интересные факты

  • Спектакль основан на знаменитой книге Астрид Линдгрен, которая остается популярной среди детей и взрослых уже несколько поколений.
  • Режиссер Илья Окс известен своим умением создавать атмосферные и запоминающиеся постановки, которые вызывают интерес у зрителей всех возрастов.
  • В спектакле активно используются элементы театральной игры и интерактивных моментов, что делает его особенно увлекательным для детей.

Не пропустите!

«Карлсон, который живет на крыше» — это не просто спектакль, это возможность задуматься о себе и своем месте в этом мире. Приходите и узнайте, как важно оставаться верным себе!

Режиссер
Илья Окс
В ролях
Алексей Сидоров
Алексей Сидоров
Элен Касьяник
Александр Орав
Юрий Павлов
Ольга Бешуля
