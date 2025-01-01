Эта постановка исследует ценность частного, особенного и иного в каждом из нас.
В центре сюжета — известный персонаж, Карлсон, который является молодым джентльменом с уникальным взглядом на жизнь. Он учит своего друга Малыша быть самим собой, подчеркивая важность индивидуальности. В спектакле также появляется дядя Юлиус, который, после визита к психотерапевту, становится «другим человеком». Сцена наполнена юмором и глубокими размышлениями о том, как изменения могут повлиять на наши отношения и восприятие себя.
«Карлсон, который живет на крыше» — это не просто спектакль, это возможность задуматься о себе и своем месте в этом мире. Приходите и узнайте, как важно оставаться верным себе!