Мальвина и Школа музыкальных манер

Уникальный концерт с участием Уральского молодёжного симфонического оркестра предложит зрителям незабываемые мелодии и интересные исторические моменты. Дирижёр Дмитрий Филатов и ведущая концерта Марина Принц представят произведения выдающихся композиторов, которые перенесут вас в разные эпохи и культуры.
В программе прозвучат:
Концерт будет сопровождаться яркими рассказами о героях сказок. Мы встретим взрослую Мальвину и поймем, какова жизнь учительницы в необычной школе для детей. Кроме того, музыка поможет нам вспомнить разные исторические данные, например, о привычках испанского композитора Исаака Альбениса или о времени, когда вел свои произведения Вольфганг Моцарт.
Погрузитесь в мир искусства дирижирования и оркестровых инструментов, а также насладитесь фантастическими сюжетами, которые соединяют разные века и культуры. Ждем вас на этом незабываемом музыкальном событии!