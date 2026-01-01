Мальвина и Школа музыкальных манер

Уникальный концерт с участием Уральского молодёжного симфонического оркестра

Уникальный концерт с участием Уральского молодёжного симфонического оркестра предложит зрителям незабываемые мелодии и интересные исторические моменты. Дирижёр Дмитрий Филатов и ведущая концерта Марина Принц представят произведения выдающихся композиторов, которые перенесут вас в разные эпохи и культуры.

Программа вечера

В программе прозвучат:

Альбенис – «Севилья» из Испанской сюиты

И.С. Бах – Концерт для двух скрипок с оркестром ре минор, BWV 1043 (I часть)

Берлиоз – Фантастическая симфония (II часть «Бал»)

Гендель – «Прибытие королевы Савской» из оперы «Соломон»

Григ – «Утро» из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»

Дебюсси – «Снег танцует» из сюиты «Детский уголок»

Динику – Hora Staccato

Кюи – «Непринуждённая беседа» из цикла «В Аржанто»

Моцарт – «Маленькая ночная серенада» (I часть)

Чайковский – Итальянское каприччио (фрагмент)

Чайковский – Неаполитанский танец из балета «Лебединое озеро»

Заглянем в мир сказок

Концерт будет сопровождаться яркими рассказами о героях сказок. Мы встретим взрослую Мальвину и поймем, какова жизнь учительницы в необычной школе для детей. Кроме того, музыка поможет нам вспомнить разные исторические данные, например, о привычках испанского композитора Исаака Альбениса или о времени, когда вел свои произведения Вольфганг Моцарт.

Погрузитесь в мир искусства дирижирования и оркестровых инструментов, а также насладитесь фантастическими сюжетами, которые соединяют разные века и культуры. Ждем вас на этом незабываемом музыкальном событии!