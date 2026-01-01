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Мальвина и Школа музыкальных манер
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Мальвина и Школа музыкальных манер

16+
Возраст 16+

О концерте

Уникальный концерт с участием Уральского молодёжного симфонического оркестра

Уникальный концерт с участием Уральского молодёжного симфонического оркестра предложит зрителям незабываемые мелодии и интересные исторические моменты. Дирижёр Дмитрий Филатов и ведущая концерта Марина Принц представят произведения выдающихся композиторов, которые перенесут вас в разные эпохи и культуры.

Программа вечера

В программе прозвучат:

  • Альбенис – «Севилья» из Испанской сюиты
  • И.С. Бах – Концерт для двух скрипок с оркестром ре минор, BWV 1043 (I часть)
  • Берлиоз – Фантастическая симфония (II часть «Бал»)
  • Гендель – «Прибытие королевы Савской» из оперы «Соломон»
  • Григ – «Утро» из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»
  • Дебюсси – «Снег танцует» из сюиты «Детский уголок»
  • Динику – Hora Staccato
  • Кюи – «Непринуждённая беседа» из цикла «В Аржанто»
  • Моцарт – «Маленькая ночная серенада» (I часть)
  • Чайковский – Итальянское каприччио (фрагмент)
  • Чайковский – Неаполитанский танец из балета «Лебединое озеро»

Заглянем в мир сказок

Концерт будет сопровождаться яркими рассказами о героях сказок. Мы встретим взрослую Мальвину и поймем, какова жизнь учительницы в необычной школе для детей. Кроме того, музыка поможет нам вспомнить разные исторические данные, например, о привычках испанского композитора Исаака Альбениса или о времени, когда вел свои произведения Вольфганг Моцарт.

Погрузитесь в мир искусства дирижирования и оркестровых инструментов, а также насладитесь фантастическими сюжетами, которые соединяют разные века и культуры. Ждем вас на этом незабываемом музыкальном событии!

Купить билет на концерт Мальвина и Школа музыкальных манер

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