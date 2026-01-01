Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Малер в Мальтийской капелле. Песни
Киноафиша Малер в Мальтийской капелле. Песни

Малер в Мальтийской капелле. Песни

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыка Густава Малера: Концерт Губернаторского симфонического оркестра

Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга, под руководством художественного руководителя и дирижера Антона Лубченко, приглашает на концерт, в программе которого прозвучат произведения великого композитора Густава Малера. В этот музыкальный вечер зрители смогут насладиться эмоциональными и проникновенными произведениями, раскрывающими внутренний мир автора.

Программа концерта

В программу включены:

  • Густав Малер – Blumine (Блюмине),
  • Вокальный цикл Песни странствующего подмастерья,
  • Adagietto из Симфонии № 5 до-диез минор,
  • Пять песен на стихи Фридриха Рюккерта.

Вокальный цикл «Песни странствующего подмастерья»

Страстное чувство, переживаемое Малером, нашло отражение в вокальном цикле Песни странствующего подмастерья. В этом произведении композитор, находясь на начальном этапе своего творческого пути, выразил сложные эмоции через поэзию и музыку. Песни, наполненные радостью, горестями, надеждой и разочарованием, создают глубокий портрет воображаемого героя, который в значительной степени олицетворяет самого композитора.

Поэзия и вдохновение

Малер сам написал стихи к циклу, демонстрируя свои чувства и переживания. В это время он обрел вдохновение и душевную гармонию после женитьбы. Строки его стихотворения: «Я умер для людской суеты и обрел покой в тишине» – наиболее точно передают его внутреннее состояние и стремление к самоосознанию.

Симфонические интермеццо

Концерт будет украшен двумя симфоническими интермеццо. Музыкальный вечер откроет Blumine, своеобразная серенада о любви. Также ожидается исполнение знаменитого Adagietto из Пятой симфонии, который считается настоящим откровением композитора, а его мелодия, наполненная глубокой любовью, словно растворяется в бескрайном космосе.

Продолжительность концерта – 1 час 15 минут.

Купить билет на концерт Малер в Мальтийской капелле. Песни

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
19 сентября суббота
19:00
Мальтийская капелла Санкт-Петербург, Садовая, 26, литера Д
от 1000 ₽

Фотографии

Малер в Мальтийской капелле. Песни Малер в Мальтийской капелле. Песни Малер в Мальтийской капелле. Песни Малер в Мальтийской капелле. Песни Малер в Мальтийской капелле. Песни Малер в Мальтийской капелле. Песни Малер в Мальтийской капелле. Песни

В ближайшие дни

Щелкунчик в джазе
6+
Классическая музыка Джаз

Щелкунчик в джазе

12 декабря в 19:00 У Финляндского
от 1600 ₽
Георгий Свиридов. О России петь
6+
Классическая музыка

Георгий Свиридов. О России петь

24 сентября в 19:00 Дом Кочневой
от 800 ₽
Игорь Бутман 65. Гала-концерт
6+
Джаз

Игорь Бутман 65. Гала-концерт

1 ноября в 19:00 БКЗ «Октябрьский»
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше