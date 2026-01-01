Музыка Густава Малера: Концерт Губернаторского симфонического оркестра

Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга, под руководством художественного руководителя и дирижера Антона Лубченко, приглашает на концерт, в программе которого прозвучат произведения великого композитора Густава Малера. В этот музыкальный вечер зрители смогут насладиться эмоциональными и проникновенными произведениями, раскрывающими внутренний мир автора.

Программа концерта

В программу включены:

Густав Малер – Blumine (Блюмине),

Вокальный цикл Песни странствующего подмастерья,

Adagietto из Симфонии № 5 до-диез минор,

Пять песен на стихи Фридриха Рюккерта.

Вокальный цикл «Песни странствующего подмастерья»

Страстное чувство, переживаемое Малером, нашло отражение в вокальном цикле Песни странствующего подмастерья. В этом произведении композитор, находясь на начальном этапе своего творческого пути, выразил сложные эмоции через поэзию и музыку. Песни, наполненные радостью, горестями, надеждой и разочарованием, создают глубокий портрет воображаемого героя, который в значительной степени олицетворяет самого композитора.

Поэзия и вдохновение

Малер сам написал стихи к циклу, демонстрируя свои чувства и переживания. В это время он обрел вдохновение и душевную гармонию после женитьбы. Строки его стихотворения: «Я умер для людской суеты и обрел покой в тишине» – наиболее точно передают его внутреннее состояние и стремление к самоосознанию.

Симфонические интермеццо

Концерт будет украшен двумя симфоническими интермеццо. Музыкальный вечер откроет Blumine, своеобразная серенада о любви. Также ожидается исполнение знаменитого Adagietto из Пятой симфонии, который считается настоящим откровением композитора, а его мелодия, наполненная глубокой любовью, словно растворяется в бескрайном космосе.

Продолжительность концерта – 1 час 15 минут.