Малер. Десятая симфония
Киноафиша Малер. Десятая симфония

Малер. Десятая симфония

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт к 165-летию со дня рождения Густава Малера

Не упустите возможность насладиться произведением великого композитора Густава Малера! В этом концерте, приуроченном к 165-летию его рождения, выступит Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под руководством художественного руководителя и дирижера Антона Лубченко.

Программа вечера

В центре внимания — Симфония № 10 фа-диез мажор в редакции Дэрика Кука. Эта симфония считается одной из заметнейших работ Малера, и зрители смогут увидеть, как оркестр интерпретирует вселенские темы, затрагивающие человеческие эмоции и поиски смысла жизни.

Специальные комментарии

Музыковед Елена Истратова поделится своими знаниями о композиции в ходе концерта, что добавит глубины восприятию произведения и позволит зрителям лучше понять идеи, заложенные в этом шедевре.

Продолжительность и возрастные ограничения

Продолжительность концерта составит 1 час 30 минут. Мероприятие подходит для зрителей от 6 лет и старше.

Приготовьтесь к погружению в мир музыки Густава Малера — его симфонии полны эмоций, глубины и мощи, которые обязательно оставят незабываемые впечатления.

Декабрь
17 декабря среда
19:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
от 500 ₽

Фотографии

