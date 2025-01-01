Малер. Десятая симфония

Концерт к 165-летию со дня рождения Густава Малера

Не упустите возможность насладиться произведением великого композитора Густава Малера! В этом концерте, приуроченном к 165-летию его рождения, выступит Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под руководством художественного руководителя и дирижера Антона Лубченко.

Программа вечера

В центре внимания — Симфония № 10 фа-диез мажор в редакции Дэрика Кука. Эта симфония считается одной из заметнейших работ Малера, и зрители смогут увидеть, как оркестр интерпретирует вселенские темы, затрагивающие человеческие эмоции и поиски смысла жизни.

Специальные комментарии

Музыковед Елена Истратова поделится своими знаниями о композиции в ходе концерта, что добавит глубины восприятию произведения и позволит зрителям лучше понять идеи, заложенные в этом шедевре.

Продолжительность и возрастные ограничения

Продолжительность концерта составит 1 час 30 минут. Мероприятие подходит для зрителей от 6 лет и старше.

Приготовьтесь к погружению в мир музыки Густава Малера — его симфонии полны эмоций, глубины и мощи, которые обязательно оставят незабываемые впечатления.