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Малер. Четвертая симфония
Киноафиша Малер. Четвертая симфония

Малер. Четвертая симфония

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Волшебство симфонии: Густав Малер и Губернаторский симфонический оркестр

Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга приглашает вас на незабываемый вечер классической музыки в Петрикирхе. Под руководством художественного руководителя и дирижера Антона Лубченко оркестр продолжает цикл концертов, представляя произведения великих западноевропейских композиторов.

Программа концерта

В программе:

  • Густав Малер – Симфония № 4 соль мажор
  • Солистка – будет объявлено дополнительно

О произведении

Четвертая симфония Малера – это философская метафора идиллии о вселенской гармонии. Впервые исполненная в 1901 году в Мюнхене, она не вызвала восторга у публики, но со временем была оценена по достоинству. Образный строй этой симфонии продолжает вдохновлять музыкантов и композиторов на новые трактовки.

Сам композитор описывал свое произведение как «безоблачность иного, более возвышенного, чуждого нам мира». В финале симфонии Малер использует песню на стихи из сборника немецких народных песен «Волшебный рог мальчика», которая запечатлевает детские мечты о рае.

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составит 1 час 15 минут. Рекомендуется посетителям старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться музыкой Густава Малера в исполнении талантливых музыкантов Губернаторского симфонического оркестра!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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