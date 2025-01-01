Малер. Четвертая симфония

Волшебство симфонии: Густав Малер и Губернаторский симфонический оркестр

Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга приглашает вас на незабываемый вечер классической музыки в Петрикирхе. Под руководством художественного руководителя и дирижера Антона Лубченко оркестр продолжает цикл концертов, представляя произведения великих западноевропейских композиторов.

Программа концерта

В программе:

Густав Малер – Симфония № 4 соль мажор

– Симфония № 4 соль мажор Солистка – будет объявлено дополнительно

О произведении

Четвертая симфония Малера – это философская метафора идиллии о вселенской гармонии. Впервые исполненная в 1901 году в Мюнхене, она не вызвала восторга у публики, но со временем была оценена по достоинству. Образный строй этой симфонии продолжает вдохновлять музыкантов и композиторов на новые трактовки.

Сам композитор описывал свое произведение как «безоблачность иного, более возвышенного, чуждого нам мира». В финале симфонии Малер использует песню на стихи из сборника немецких народных песен «Волшебный рог мальчика», которая запечатлевает детские мечты о рае.

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составит 1 час 15 минут. Рекомендуется посетителям старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться музыкой Густава Малера в исполнении талантливых музыкантов Губернаторского симфонического оркестра!