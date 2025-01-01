Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Малер, Бернстайн
Киноафиша Малер, Бернстайн

Малер, Бернстайн

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыкальный вечер с малером и бернстайном

Приглашаем вас на незабываемый концерт, где сольные партии исполнят талантливые артисты: меццо-сопрано Наталья Буклага и виртуоз скрипач Павел Милюков. Под управлением дирижёра Владимира Ткаченко прозвучит захватывающая программа.

Что в программе?

Вас ждут два шедевра мировой классики:

  • Густав Малер (1860—1911) — «Песни об умерших детях» (1901—1904) для голоса и оркестра на стихи Фридриха Рюккерта. Это произведение полнится глубокими эмоциями и трогательными мотивами, отражающими непростые жизненные реалии.
  • Леонард Бернстайн (1918—1990) — Серенада (по «Симпозиуму» Платона) (1954) для скрипки, струнных, арфы и ударных. Эта композиция изобилует выразительными мелодиями и ритмами, которые создают атмосферу интеллектуального диалога.

Порадуйте себя искусством

Не упустите шанс насладиться живым исполнением классических произведений. Концерт обещает быть не только музыкальным, но и душевным событием, которое оставит неизгладимые впечатления.

Обратите внимание: В программе возможны изменения.

Купить билет на концерт Малер, Бернстайн

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
22 февраля воскресенье
19:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
от 400 ₽

В ближайшие дни

Наедине со всеми
6+
Эстрада
Наедине со всеми
22 февраля в 15:00 Органный зал Пермской филармонии
от 750 ₽
Музыка русских крестьян
6+
Фолк
Музыка русских крестьян
20 февраля в 19:00 Органный зал Пермской филармонии
от 750 ₽
Оркестр Поля Мориа — золотая коллекция из репертуара
6+
Эстрада
Оркестр Поля Мориа — золотая коллекция из репертуара
2 октября в 19:00 Большой зал Пермской филармонии
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше