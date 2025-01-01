Малер, Бернстайн

Музыкальный вечер с малером и бернстайном

Приглашаем вас на незабываемый концерт, где сольные партии исполнят талантливые артисты: меццо-сопрано Наталья Буклага и виртуоз скрипач Павел Милюков. Под управлением дирижёра Владимира Ткаченко прозвучит захватывающая программа.

Что в программе?

Вас ждут два шедевра мировой классики:

(1860—1911) — «Песни об умерших детях» (1901—1904) для голоса и оркестра на стихи Фридриха Рюккерта. Это произведение полнится глубокими эмоциями и трогательными мотивами, отражающими непростые жизненные реалии. Леонард Бернстайн (1918—1990) — Серенада (по «Симпозиуму» Платона) (1954) для скрипки, струнных, арфы и ударных. Эта композиция изобилует выразительными мелодиями и ритмами, которые создают атмосферу интеллектуального диалога.

Порадуйте себя искусством

Не упустите шанс насладиться живым исполнением классических произведений. Концерт обещает быть не только музыкальным, но и душевным событием, которое оставит неизгладимые впечатления.

Обратите внимание: В программе возможны изменения.