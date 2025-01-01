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Маленькое воскресное приключение
Билеты от 1000₽
Киноафиша Маленькое воскресное приключение

Спектакль Маленькое воскресное приключение

Постановка
Эрмитаж 16+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Ностальгия и искренний юмор в комедии Валентина Катаева «День отдыха»

Воздушный, полный искреннего юмора и смеха, с толикой ностальгии по ушедшему прошлому — спектакль, поставленный по комедии «День отдыха» выдающегося русского писателя Валентина Катаева, обещает стать настоящим театральным событием.

Виртуозность советской драматургии

Во всей советской драматургии непросто найти подобную виртуозность. Чувство сценичности, пронизывающее творчество Валентина Петровича Катаева, удивляет и вдохновляет. История, разворачивающаяся в доме отдыха «Сыроежки», оказывается знакомой каждому из нас.

Неожиданные повороты сюжета

Главный герой, агент по снабжению Зайцев, отправляется на поиски важного чиновника — товарища Миусова. Ему необходима резолюция на важном документе. Однако попытка Зайцева оборачивается невероятной чередой нелепых случайностей и неожиданных встреч, полных «неузнаваний», подозрений, а также влюбленностей и искренних чувств.

Знакомые метания души

Каждое метание и суета души главного героя, кажется, знакомы и сегодняшним зрителям. Этот спектакль не только развлекает, но и заставляет задуматься о нашем собственном опыте и переживаниях.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который сочетает в себе элементы комедии и глубокие размышления о жизни. Приглашаем всех любителей театра насладиться атмосферой «Дня отдыха»!

Режиссер
Алевтина Пузырникова
В ролях
Дарья Белоусова
Ирина Богданова
Александра Фроленкова-Володина
Сергей Олексяк
Станислав Сухарев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Эрмитаж Москва, Н.Арбат, 11
19:00 от 1000 ₽

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