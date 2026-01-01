Что делает ребёнка великим правителем? Ответ на этот вопрос предлагает спектакль «Маленький Великий Петр» — увлекательная сказка о юном царевиче, который отправляется в Голландию, чтобы приблизиться к своей мечте.
Юный Петр мечтает о морях, кораблях и великих открытиях. Путешествие в Голландию — страну славных корабелов и бесстрашных моряков — становится для него настоящей школой жизни. На пути его ждут опасные морские приключения, схватки с пиратами, испытания, проверяющие его смелость и решимость.
Но главное — Петр находит друзей, которые учат его ценить доверие, преданность и справедливость. Это путешествие становится важной вехой в становлении юного царевича как Государя Петра I — создателя российского флота и реформатора.
Этот спектакль будет интересен и детям, и их родителям. Приходите всей семьёй, чтобы отправиться в удивительное путешествие по волнам истории и вдохновения!