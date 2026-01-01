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Маленький Великий Петр
Киноафиша Маленький Великий Петр

Спектакль Маленький Великий Петр

0+
Режиссер Алексей Уставщиков
Возраст 0+

О спектакле

«Маленький Великий Петр»: спектакль о становлении царя

Что делает ребёнка великим правителем? Ответ на этот вопрос предлагает спектакль «Маленький Великий Петр» — увлекательная сказка о юном царевиче, который отправляется в Голландию, чтобы приблизиться к своей мечте.

Сюжет: путь царевича к великому Государю

Юный Петр мечтает о морях, кораблях и великих открытиях. Путешествие в Голландию — страну славных корабелов и бесстрашных моряков — становится для него настоящей школой жизни. На пути его ждут опасные морские приключения, схватки с пиратами, испытания, проверяющие его смелость и решимость.

Но главное — Петр находит друзей, которые учат его ценить доверие, преданность и справедливость. Это путешествие становится важной вехой в становлении юного царевича как Государя Петра I — создателя российского флота и реформатора.

Почему стоит посмотреть?

  • Интересная история. Сюжет объединяет исторические факты и волшебство сказочного приключения.
  • Образовательный элемент. Спектакль рассказывает детям о значении Петра I для истории России, знакомит с морским делом и идеей настоящей дружбы.
  • Вдохновение для маленьких зрителей. История юного царевича показывает, что смелость, мечты и труд помогают достигать великих целей.

Этот спектакль будет интересен и детям, и их родителям. Приходите всей семьёй, чтобы отправиться в удивительное путешествие по волнам истории и вдохновения!

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