Спектакль о внутреннем мире человека

Представляем вашему вниманию уникальный спектакль, объединяющий два самостоятельных произведения, которые раскрывают внутренний мир человека через различные художественные формы: слово и пластическую интерпретацию.

Маленький принц

Это трогательная и светлая история о самом важном, созданная по мотивам знаменитого произведения Антуана де Сент-Экзюпери. Спектакль затрагивает темы дружбы, любви и ответственности, рассказывая о том, что по-настоящему ценно — невидимо для глаз.

Чемодан Чехонте

Пластический спектакль, основанный на произведениях Андрея Петровича Чехова. Здесь слова уступают место движению, а чувства становятся осязаемыми. Это истории о людях, несущих с собой чемодан надежд, любви, воспоминаний и несказанных слов.

О спектакле

Продолжительность спектакля составляет 50 минут. Режиссёром-постановщиком является Н. В. Громушкина, а хореограф-репетитор — А. Д. Томилина. Проект реализован в мастерской Н. В. Громушкиной.