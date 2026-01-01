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Маленький принц
Киноафиша Маленький принц

Спектакль Маленький принц

6+
Возраст 6+

О спектакле

Моноспектакль «Маленький принц»

Антуан де Сент-Экзюпери создал одну из лучших детских книг, которая остается актуальной и для взрослых. «Маленький принц» — это не просто история для детей, а многослойное произведение, которое затрагивает темы взросления, ответственности и дружбы. Но действительно ли она только об этом?

Темы и вопросы

Сложно однозначно ответить на вопрос, о чем именно эта история. Возможно, она говорит об одиночестве и поиске своего места в мире. Или же о бунтарском духе путешествий, который присущ каждому из нас. А может, «Маленький принц» — это размышление о том, что значит быть взрослым в мире, где так важно сохранять детскую искренность и любопытство.

Что ожидать от спектакля

Моноспектакль обещает погрузить зрителя в атмосферу волшебства и глубины. Актер, исполняющий роль Принца, будет вести диалог с публикой, приглашая каждого задуматься о своих собственных переживаниях и мечтах. Спектакль наполнен символами, которые заставляют задуматься: что действительно важно в жизни?

Интересные факты

  • «Маленький принц» был написан в 1943 году и с тех пор переведен на более чем 300 языков.
  • Книга вдохновила множество театральных постановок, фильмов и анимаций.
  • Сент-Экзюпери сам был летчиком, и его любовь к полетам отражена в сюжете.

Не упустите возможность увидеть эту уникальную интерпретацию классического произведения. «Маленький принц» — это не только спектакль, это возможность взглянуть на мир глазами ребенка и вспомнить о том, что действительно важно.

Режиссер
Екатерина Лисовая
В ролях
Даниил Коробейников

Фотографии

Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц
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