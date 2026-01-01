Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Маленький принц
Киноафиша Маленький принц

Спектакль Маленький принц

0+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 0+

О спектакле

Музыкальный спектакль по сказке Антуана де Сент-Экзюпери

Приглашаем вас на уникальный музыкальный спектакль по знаменитой сказке Антуана де Сент-Экзюпери! Это яркое представление с участием актера-чтеца, оркестра и песочной анимации обещает стать настоящим праздником для всех любителей театра.

Неповторимая атмосфера

В спектакле вас ждёт восхитительная музыка и живое звучание оркестра. Главные герои, озвученные великолепным голосом актрисы театра и кино Елены Станчиц, перенесут вас в волшебный мир Маленького принца. Песочная анимация от Веры Лекомцевой добавит удивительные образы, создавая атмосферу сказки и праздника.

Сюжет

История о Маленьком принце рассказывает о его путешествии по Вселенной. На крохотной планете, где он жил со своей прекрасной розой, он отправляется в странствия и встречает множество странных взрослых, каждый из которых раскрывает ему различные аспекты жизни. Наконец, посетив Землю, он знакомится с лётчиком, лисом и другими персонажами, что помогает ему получить ответы на вечные вопросы о любви, дружбе и смысле жизни.

Музыкальное сопровождение

В спектакле звучит музыка таких композиторов, как Жорж Бизе, Камиль Сен-Санс, Морис Равель и Клод Дебюсси. Благодаря этому новое прочтение сказки стало ещё более музыкальным и выразительным.

Детали спектакля

  • Дата и время: Начало в 12:00
  • Продолжительность: 1 час без антракта
  • Исполнители: Русский оркестр «ПЕРЕЗВОНЫ», художественный руководитель и дирижёр Марина Рогова, актриса Елена Станчиц, художница по песку Вера Лекомцева.

Не упустите возможность погрузиться в мир волшебства и музыки! 

В ролях
Вера Лекомцева
Елена Станчиц
Русский оркестр «Перезвоны»
художественный руководитель и дирижер Марина Рогова
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше