Спектакль Маленький принц

Музыкальный спектакль по сказке Антуана де Сент-Экзюпери

Приглашаем вас на уникальный музыкальный спектакль по знаменитой сказке Антуана де Сент-Экзюпери! Это яркое представление с участием актера-чтеца, оркестра и песочной анимации обещает стать настоящим праздником для всех любителей театра.

Неповторимая атмосфера

В спектакле вас ждёт восхитительная музыка и живое звучание оркестра. Главные герои, озвученные великолепным голосом актрисы театра и кино Елены Станчиц, перенесут вас в волшебный мир Маленького принца. Песочная анимация от Веры Лекомцевой добавит удивительные образы, создавая атмосферу сказки и праздника.

Сюжет

История о Маленьком принце рассказывает о его путешествии по Вселенной. На крохотной планете, где он жил со своей прекрасной розой, он отправляется в странствия и встречает множество странных взрослых, каждый из которых раскрывает ему различные аспекты жизни. Наконец, посетив Землю, он знакомится с лётчиком, лисом и другими персонажами, что помогает ему получить ответы на вечные вопросы о любви, дружбе и смысле жизни.

Музыкальное сопровождение

В спектакле звучит музыка таких композиторов, как Жорж Бизе, Камиль Сен-Санс, Морис Равель и Клод Дебюсси. Благодаря этому новое прочтение сказки стало ещё более музыкальным и выразительным.

Детали спектакля

Дата и время: Начало в 12:00

Начало в 12:00 Продолжительность: 1 час без антракта

1 час без антракта Исполнители: Русский оркестр «ПЕРЕЗВОНЫ», художественный руководитель и дирижёр Марина Рогова, актриса Елена Станчиц, художница по песку Вера Лекомцева.

Не упустите возможность погрузиться в мир волшебства и музыки!