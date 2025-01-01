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Маленький принц
Киноафиша Маленький принц

Спектакль Маленький принц

Постановка
Veritas 6+
Режиссер Мария Барабаш
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль по сказке Экзюпери в театре Veritas

«Есть вещи, на которые мы не можем повлиять. Есть вещи, которые очень быстро меняются. Но есть и то, что живёт вечно. И имя этому — искусство». Именно эту мысль мы стремимся донести до зрителей в нашем новом спектакле «Маленький принц».

О чем спектакль?

Спектакль приглашает вас погрузиться в мир, где взрослые и дети могут вместе вспомнить о важных истинах жизни. Мы напоминаем о том, что за суетой и бытовыми проблемами очень часто забывается истинная ценность — способность видеть сердцем. «Зорко только сердце», как сказал автор рассказа Антуан де Сент-Экзюпери.

Почему стоит посетить?

Театр Veritas предлагает уникальную возможность не просто увидеть спектакль, но и пережить вместе с героями их приключения. Это история о дружбе, любви и понимании, которая актуальна в любое время. Наши юные зрители вместе с родителями смогут прочувствовать все оттенки ощущений, которые приносит искусство.

Не упустите шанс погрузиться в мир «Маленького принца» и открыть для себя вечные ценности искусства!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

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