Спектакль Маленький принц

Путешествие к сердцу Вселенной

Философская притча «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери переносит зрителей в чарующий мир путешествий по Вселенной. Юный герой, встречая обитателей разных планет, стремится понять не только их, но и самого себя. Спектакль трогает сердца своей честностью и простотой, раскрывая вечные темы любви, дружбы, преданности и внутреннего поиска.

В ролях

Маленький принц, Лётчик — Евгений Герасимов

Роза, Лис — Янина Студилина / Анастасия Черникова

Географ, Деловой человек, Король, Пьяница, Фонарщик, Честолюбец — Максим Финогенов / Иван Михайловский

Особенности постановки

Мир Маленького принца оживает благодаря глубокому эмоциональному исполнению актёров и магии сцены, заставляя каждого зрителя задуматься о главных ценностях в жизни.