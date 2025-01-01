Спектакль Маленький принц

Философская притча «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери переносит зрителей в чарующий мир путешествий по Вселенной. Юный герой, встречая обитателей разных планет, стремится понять не только их, но и самого себя. Спектакль трогает сердца своей честностью и простотой, раскрывая вечные темы любви, дружбы, преданности и внутреннего поиска.
В ролях
Особенности постановки
Мир Маленького принца оживает благодаря глубокому эмоциональному исполнению актёров и магии сцены, заставляя каждого зрителя задуматься о главных ценностях в жизни.