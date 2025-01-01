Меню
Маленький принц
Киноафиша Маленький принц

Спектакль Маленький принц

Постановка
Театр сатиры. Прогресс-сцена Армена Джигарханяна 6+
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 6+
О концерте/спектакле

Путешествие к сердцу Вселенной

Философская притча «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери переносит зрителей в чарующий мир путешествий по Вселенной. Юный герой, встречая обитателей разных планет, стремится понять не только их, но и самого себя. Спектакль трогает сердца своей честностью и простотой, раскрывая вечные темы любви, дружбы, преданности и внутреннего поиска.

В ролях

  • Маленький принц, Лётчик — Евгений Герасимов
  • Роза, Лис — Янина Студилина / Анастасия Черникова
  • Географ, Деловой человек, Король, Пьяница, Фонарщик, Честолюбец — Максим Финогенов / Иван Михайловский

Особенности постановки
Мир Маленького принца оживает благодаря глубокому эмоциональному исполнению актёров и магии сцены, заставляя каждого зрителя задуматься о главных ценностях в жизни.

Расписание

11 октября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
12:00 от 500 ₽
1 ноября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
12:00 от 600 ₽
30 ноября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
12:00 от 600 ₽
6 декабря
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
12:00 от 600 ₽
13 декабря
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
12:00 от 600 ₽

