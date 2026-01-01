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Маленький принц
Киноафиша Маленький принц

Спектакль Маленький принц

Постановка
Театр РОСТА 12+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 12+

О спектакле

Увлекательное сценическое воплощение знаменитой истории Антуана де Сент-Экзюпери

Спектакль «Маленький принц» — это бережное и трепетное воплощение знаменитой истории Антуана де Сент-Экзюпери на театральной сцене. Зрители отправятся в увлекательное путешествие по всем астероидам Солнечной системы, знакомясь с их странными обитателями.

Сюжет и персонажи

Вместе с Маленьким принцем мы станем свидетелями его удивительной дружбы с Лисом, а также непростого знакомства и расставания с Розой. Этот путь полон открытий и уроков, которые помогут герою повзрослеть на глазах у зрителей.

Ценности спектакля

Спектакль не только развлекает, но и учит важным жизненным истинам. Вместе с юными зрителями мы напомним взрослым о том, что нужно быть в ответе за тех, кого мы приручили, и что только сердце может подсказать, что действительно важно в жизни.

Обещаем, это будет увлекательное и познавательное путешествие, полное эмоций и глубоких мыслей. Не пропустите возможность стать частью этой волшебной истории!

Режиссер
Алексей Доронин
В ролях
Павел Стонт
Сергей Друзьяк
Сергей Друзьяк
Светлана Богацкая
Юлия Соломкина
Дмитрий Чукин

Фотографии

Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц
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