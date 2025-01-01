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Маленький принц
Билеты от 1800₽
Киноафиша Маленький принц

Спектакль Маленький принц

Постановка
Театр музыки и драмы Стаса Намина 6+
Продолжительность 1 час 45 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Мюзикл «Маленький принц» — философская сказка для всех возрастов

Спектакль по мотивам знаменитой сказки Антуана де Сент-Экзюпери, стихи и пьеса Наталии Макуни, одинаково обращен как к детям, так и к взрослым. Это философская сказка о любви, ответственности, преданности и бескорыстии — глубокие и серьезные вещи, рассказанные просто и понятно.

Герои сказки
В центре истории — капризная Роза, властный Король, честный Фонарщик, мудрая Змея, дружелюбный Лис и, конечно, наивный и искренний Маленький принц. Эти персонажи помогают раскрыть чудеса повседневной жизни и суть человеческих отношений, заставляя задуматься о важнейших ценностях.

Музыкальная постановка
Наш театр расширяет рамки оригинальной сказки и превращает её в музыкальный спектакль с трогательными и пронзительными песнями на музыку Стаса Намина и стихи Наталии Макуни, которые добавляют новую глубину и эмоции.

Творческая команда
Пьеса Наталии Макуни основана на произведении Сент-Экзюпери, переведенном Норой Галь. Режиссура — Геннадий Карпов и Даниил Бурлаков, а художник-постановщик — Габриэлла Ижевская. Музику и аранжировки создал Стас Намин, а балетмейстером выступила Анна Грогол.

Режиссер
Геннадий Карпов
В ролях
Степан Емельянов
Ефим Колитинов
Алексей Лысенко
Лидия Леликова
Юлия Григорьева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Театр музыки и драмы Стаса Намина Москва, Крымский Вал, 9, стр. 33, парк Горького
12:00 от 1800 ₽ 16:00 от 1800 ₽

Фотографии

Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц

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