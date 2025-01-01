Спектакль Маленький принц

Мюзикл «Маленький принц» — философская сказка для всех возрастов

Спектакль по мотивам знаменитой сказки Антуана де Сент-Экзюпери, стихи и пьеса Наталии Макуни, одинаково обращен как к детям, так и к взрослым. Это философская сказка о любви, ответственности, преданности и бескорыстии — глубокие и серьезные вещи, рассказанные просто и понятно.

Герои сказки

В центре истории — капризная Роза, властный Король, честный Фонарщик, мудрая Змея, дружелюбный Лис и, конечно, наивный и искренний Маленький принц. Эти персонажи помогают раскрыть чудеса повседневной жизни и суть человеческих отношений, заставляя задуматься о важнейших ценностях.

Музыкальная постановка

Наш театр расширяет рамки оригинальной сказки и превращает её в музыкальный спектакль с трогательными и пронзительными песнями на музыку Стаса Намина и стихи Наталии Макуни, которые добавляют новую глубину и эмоции.

Творческая команда

Пьеса Наталии Макуни основана на произведении Сент-Экзюпери, переведенном Норой Галь. Режиссура — Геннадий Карпов и Даниил Бурлаков, а художник-постановщик — Габриэлла Ижевская. Музику и аранжировки создал Стас Намин, а балетмейстером выступила Анна Грогол.