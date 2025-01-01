Спектакль Маленький принц

Спектакль по мотивам «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери

«Маленький принц» — это произведение, которое можно читать и слушать на протяжении всей жизни, и каждый раз открывать для себя что-то новое.

О постановке

Наша цель заключалась в том, чтобы «Маленького принца» можно было не только читать и слушать, но и смотреть. Мы стремились создать спектакль, который будет интересен всем, и при этом дарить новые эмоции при каждом просмотре.

Адаптация на сцене

Мы постарались перенести на сцену этот величайший труд с максимальной честностью и доступностью, чтобы он был понятен как детям, так и взрослым. Спектакль напоминает, что каждый из нас, в какой-то момент, может почувствовать себя и ребенком, и мудрецом, потому что именно дети, как никто другие, могут научить нас важнейшему — верить в чудо и не терять простоты в мире взрослых забот.

Мы надеемся, что зрители смогут сказать о нашем спектакле: «Его можно и нужно пересматривать».