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Маленький принц
Билеты от 500₽
Киноафиша Маленький принц

Спектакль Маленький принц

Постановка
Театр на Малой Ордынке 6+
Продолжительность 1 час 50 минут
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Спектакль по мотивам «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери

«Маленький принц» — это произведение, которое можно читать и слушать на протяжении всей жизни, и каждый раз открывать для себя что-то новое.

О постановке

Наша цель заключалась в том, чтобы «Маленького принца» можно было не только читать и слушать, но и смотреть. Мы стремились создать спектакль, который будет интересен всем, и при этом дарить новые эмоции при каждом просмотре.

Адаптация на сцене

Мы постарались перенести на сцену этот величайший труд с максимальной честностью и доступностью, чтобы он был понятен как детям, так и взрослым. Спектакль напоминает, что каждый из нас, в какой-то момент, может почувствовать себя и ребенком, и мудрецом, потому что именно дети, как никто другие, могут научить нас важнейшему — верить в чудо и не терять простоты в мире взрослых забот.

Мы надеемся, что зрители смогут сказать о нашем спектакле: «Его можно и нужно пересматривать».

Режиссер
Сергей Дьячковский
В ролях
Евгений Герасимов
Анастасия Черникова
Захар Ронжин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 августа
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
16:00 от 500 ₽
30 августа
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
16:00 от 500 ₽
20 сентября
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
12:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽

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