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Киноафиша Маленький принц

Спектакль Маленький принц

6+
Режиссер Михаил Венщиков
Продолжительность 2 часа
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Балет «Маленький принц» — философская притча в танце

Маленький принц — это балет, который погружает зрителей в волшебный мир, полный миражей и детских воспоминаний. Хореограф Михаил Венщиков ставит спектакль на основе философской притчи Антуана де Сент-Экзюпери, отвечая на вечные вопросы бытия. В центре истории — Маленький Принц, Лис, Роза, которые становятся проводниками зрителя через таинственную, покинутую страну, где обитают утраченными мечты и надежды.

Уроки любви и ответственности

Эти персонажи ведут зрителей по дороге детских воспоминаний, где каждый шаг открывает новый взгляд на преданность, любовь и ответственность. Этот балет научит детей важным жизненным урокам о том, как важно заботиться о тех, кого мы приручаем.

Звёзды сцены и живое музыкальное сопровождение

В постановке участвуют солисты и артисты Арт-Центра «Сен-Мишель», а также приглашённые солисты Михайловского и Мариинского театров. Балет сопровождается живой музыкой, которую исполняет пианист, лауреат международных конкурсов Александр Кашпурин.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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