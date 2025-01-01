Спектакль Маленький принц

Балет «Маленький принц» — философская притча в танце

Маленький принц — это балет, который погружает зрителей в волшебный мир, полный миражей и детских воспоминаний. Хореограф Михаил Венщиков ставит спектакль на основе философской притчи Антуана де Сент-Экзюпери, отвечая на вечные вопросы бытия. В центре истории — Маленький Принц, Лис, Роза, которые становятся проводниками зрителя через таинственную, покинутую страну, где обитают утраченными мечты и надежды.

Уроки любви и ответственности

Эти персонажи ведут зрителей по дороге детских воспоминаний, где каждый шаг открывает новый взгляд на преданность, любовь и ответственность. Этот балет научит детей важным жизненным урокам о том, как важно заботиться о тех, кого мы приручаем.

Звёзды сцены и живое музыкальное сопровождение

В постановке участвуют солисты и артисты Арт-Центра «Сен-Мишель», а также приглашённые солисты Михайловского и Мариинского театров. Балет сопровождается живой музыкой, которую исполняет пианист, лауреат международных конкурсов Александр Кашпурин.