Спектакль Маленький принц

Спектакль по сказке Антуана де Сент-Экзюпери

Как поставить кукольный спектакль по повести, которую все знают наизусть и воспринимают через классические иллюстрации автора? Как превратить знакомые афоризмы "Маленького принца" в живую речь? Ответ — в магии театра кукол.

Новая жизнь повести «Маленький принц»

В спектакле Руслана Кудашова театр кукол соединяет мир сказочный и мир реальный. Каждая визуальная метафора обретает форму, а поэзия оживает на глазах зрителей. В этой постановке Летчик — единственный актер, выступающий в живом плане, через которого и разворачивается вся история.

Спектакль для всех возрастов

Для взрослых эта история звучит как притча — о возвращении в детство, о поиске и обретении себя. Для детей — это увлекательное приключение, где любимые персонажи "Маленького принца" оживают на сцене, приобретая реальные очертания.

Приглашаем зрителей всех возрастов вновь погрузиться в мир маленького принца, где простые истины открываются с новой силой.