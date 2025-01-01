Меню
Маленький принц
Киноафиша Маленький принц

Спектакль Маленький принц

Экзюпери для младших школьников — нарядный и сентиментальный
Постановка
Большой театр кукол 6+
Режиссер Руслан Кудашов
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль по сказке Антуана де Сент-Экзюпери

Как поставить кукольный спектакль по повести, которую все знают наизусть и воспринимают через классические иллюстрации автора? Как превратить знакомые афоризмы "Маленького принца" в живую речь? Ответ — в магии театра кукол.

Новая жизнь повести «Маленький принц»

В спектакле Руслана Кудашова театр кукол соединяет мир сказочный и мир реальный. Каждая визуальная метафора обретает форму, а поэзия оживает на глазах зрителей. В этой постановке Летчик — единственный актер, выступающий в живом плане, через которого и разворачивается вся история.

Спектакль для всех возрастов

Для взрослых эта история звучит как притча — о возвращении в детство, о поиске и обретении себя. Для детей — это увлекательное приключение, где любимые персонажи "Маленького принца" оживают на сцене, приобретая реальные очертания.

Приглашаем зрителей всех возрастов вновь погрузиться в мир маленького принца, где простые истины открываются с новой силой.

Купить билет на спектакль

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 18 октября
Большой театр кукол Санкт-Петербург, Некрасова, 10
11:30 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽

Фотографии

Маленький принц Маленький принц

