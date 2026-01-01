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Маленький принц
Киноафиша Маленький принц

Спектакль Маленький принц

6+
Возраст 6+

О спектакле

Маленький принц: музыкально-песочный спектакль

Вас ждет уникальный музыкально-песочный спектакль по мотивам знаменитой сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Это событие станет настоящим праздником для детей и взрослых.

Волшебные иллюстрации и живая музыка

На сцене зрителей ждут живописные иллюстрации, рисуемые из песка прямо во время спектакля. Созерцая этот волшебный процесс, вы сможете насладиться глубиной сюжета, сопровождаемого живой музыкой и чарующим голосом сказочницы.

Творческий подход для детей

Для юных зрителей в фойе будет организована возможность самостоятельно поэкспериментировать с песком. Дети смогут рисовать и создавать свои собственные шедевры, что добавит мероприятиям интерактивности и творчества.

Этот спектакль станет прекрасной возможностью для всей семьи оценить магию искусства и наглядную красоту, которая сопутствует истории о «Маленьком принце».

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В других городах
Октябрь
9 октября пятница
19:30
ДК Калинина Пермь, Куйбышева, 140а
от 1500 ₽

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