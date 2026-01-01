Спектакль Маленький принц

Музыкальная сказка для всей семьи в Петербурге

Представляем вашему вниманию трогательную музыкальную постановку, основанную на знаменитой повести Антуана де Сент-Экзюпери. Этот спектакль рассказывает о любви, дружбе, ответственности и умении видеть сердцем.

Яркие музыкальные номера и живые эмоции делают историю уникальной и незабываемой. Знакомые герои, такие как Маленький Принц и Пилот, знакомят зрителей разных возрастов с важными жизненными истинами.

Это замечательная возможность провести время с семьёй и вместе вспомнить о самых значимых ценностях жизни. Спектакль будет интересен как детям, так и взрослым, позволяя каждому ощутить тепло и поддержку близких.