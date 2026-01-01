Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Маленький принц
Киноафиша Маленький принц

Спектакль Маленький принц

12+
Продолжительность 1 час
Возраст 12+

О спектакле

Маленький принц: спектакль о незабываемом детстве

Спектакль, основанный на книге Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», погружает зрителей в мир, где детская невинность сталкивается с суровой реальностью взрослой жизни. В центре истории — Пилот, который приземляется в пустыне из-за неисправности своего самолета, и Маленький принц, искренний мальчик с далекой планеты.

«Ведь все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит» — эти слова Сент-Экзюпери задают тон всему спектаклю. Произведение наполняется поэзией и философскими размышлениями о том, сколько чудес можно увидеть глазами ребенка и как многое мы теряем, становясь взрослыми.

Темы дружбы и любви

Спектакль поднимает важные вопросы о дружбе и любви. Роза, единственная и неповторимая, становится символом капризной любви, а Лис, мечтающий о приручении, напоминает нам о том, что истинные чувства всегда сопряжены с риском страдания. «Лучше страдать, чем не чувствовать», — говорит нам история. Это поучительный спектакль, который учит детей и взрослых важным жизненным урокам.

Юные артисты театра «Задумка»

Все роли в спектакле исполняют юные артисты детского музыкального театра «Задумка». Их энтузиазм и искренность делают эту постановку особенной и трогательной. Взгляды детей на мир взрослых заставляют задуматься о том, как часто мы забываем о нашей внутренней детской сущности.

Приходите на спектакль «Маленький принц» и вновь откройте для себя радость детства и удивительные возможности увидеть мир глазами ребенка.

Фотографии

Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше