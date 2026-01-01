Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Доктор Гаф» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Маленький принц
Киноафиша Маленький принц

Спектакль Маленький принц

Возраст 0+

О спектакле

«Московский театр детской сказки» представляет фэнтези-спектакль по мотивам классической сказки Антуана де Сент-Экзюпери

В этой истории Маленький принц путешествует по далеким планетам, встречая необычных обитателей — короля без королевства и делца, который видит мир только сквозь цифры.

Спектакль создан для зрителей всех возрастов: от маленьких мечтателей до взрослых, которым есть чему поучиться у детей. Яркие декорации и мастерская игра актёров дополняют атмосферу сторителлинга и делают каждое представление исключительным.

Режиссёр спектакля — Заслуженный деятель искусств Российской Федерации Валерий Меркулов, известный своей работой в Московском государственном академическом детском музыкальном театре им. Н.И. Сац. Вместе с командой художников — Ольгой Филипповой и Варварой Захаровой, он создал уникальный визуальный стиль, который подчеркнёт каждое мгновение волшебства.

Это не просто спектакль — это возможность для всей семьи встретиться с философией детской искренности. На сцене каждый момент наполнен не только магией, но и глубокими размышлениями о жизни и мечтах. Вы сможете смеяться, удивляться и вместе с детьми находить ответы на важные вопросы.

Музыка и атмосфера

Спектакль осуществляется под оркестровую фонограмму, главную роль в которой исполняет главный дирижер Московского театра оперетты Константин Хватынец. Музыкальное сопровождение добавляет эмоциональную глубину, усиливая впечатления от представления.

«Маленький принц» — это великолепная возможность для родителей вспомнить о своём детстве, а для детей — особенно ценная возможность понять, как важно не терять свои мечты. Запланируйте вечер в театре, чтобы стать частью этой незабываемой истории!

Купить билет на спектакль Маленький принц

Помощь с билетами
В других городах
Март
22 марта воскресенье
12:00
КЦ «Сайдаш» Казань, Николая Ершова, 57а
от 600 ₽

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше