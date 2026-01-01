Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Маленький принц
Киноафиша Маленький принц

Спектакль Маленький принц

Постановка
Красноярский театр кукол 6+
Возраст 6+

О спектакле

Сказка, оживающая на сцене

«Маленький принц» - это спектакль, основанный на знаменитом произведении Антуана де Сент-Экзюпери. В этом театральном представлении главный герой, маленький принц из далекой звезды, прилетает на Землю и делится своими удивительными приключениями.

Театральный коллектив

Спектакль создан Krasnoyarskim театром кукол, который славится своим оригинальным подходом к постановкам для детей. Здесь прекрасно сочетаются кукольное мастерство и актерская игра, что делает представление особенно увлекательным.

Почему стоит посетить

Это уникальное событие предназначено для детей в возрасте от 7 до 11 лет. «Маленький принц» поможет юным зрителям открыть для себя волшебный мир сказки, наполненный яркими образами и захватывающими сюжетами. Спектакль включает множество интересных деталей и ярких костюмов, что создает незабываемую атмосферу.

Кому будет интересно

Спектакль придется по нраву не только детям, любящим сказки и приключения, но и их родителям, которые хотят проводить время с детьми в атмосферном и волшебном окружении.

Купить билет на спектакль Маленький принц

Помощь с билетами
В других городах
Март
15 марта воскресенье
13:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
15:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
16:30
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
17 марта вторник
11:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
13:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119

В ближайшие дни

Стойкий оловянный солдатик
0+
Детский Кукольный
Стойкий оловянный солдатик
14 марта в 16:30 Красноярский театр кукол
от 450 ₽
ФевроМарт в Banana Park
0+
Иммерсивный
ФевроМарт в Banana Park
6 марта в 22:00 Banana Park Красноярск
от 1200 ₽
Мой волшебный носок
0+
Детский Кукольный
Мой волшебный носок
10 апреля в 16:30 Красноярский театр кукол
от 500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше