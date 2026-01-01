Оповещения от Киноафиши
О спектакле

Спектакль "Маленький принц" с оркестром в Дворце на Яузе

В Дворце на Яузе состоится уникальный спектакль по мотивам знаменитой книги Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». В постановке участвуют Симфонический оркестр радио «Орфей» и актёр Анатолий Кот. Руководит проектом заслуженный артист России Денис Кирпанёв, который создал музыкальную концепцию, включающую произведения таких композиторов, как А. Скрябин, К. Дебюсси, М. Равель и Ф. Лист.

Музыка и смысл

Музыка в этом спектакле не просто сопровождает текст, она помогает раскрыть глубокие смыслы, заложенные в произведении. Каждый композитор добавляет свою ноту к общему звучанию. Например, Дебюсси и Равель с их ажурностью придают ощущение необычности, тогда как Скрябин через свою Божественную симфонию № 3 добавляет чувственность и эмоциональность.

Зачем идти на спектакль?

«Маленький принц» — это не просто детская сказка, это произведение, к которому можно и нужно возвращаться на протяжении всей жизни. Оно открывает новые горизонты понимания любви, дружбы и внутреннего одиночества. Если вы читали эту книгу в детстве, приходите проверить, какие отклики она найдёт в вашей душе сейчас.

Не забудьте привести детей, чтобы познакомить их с «Маленьким принцем» и обсудить с ними не только текст, но и заложенные в нём глубокие смыслы. После спектакля у вас будет возможность поговорить о том, как это произведение соотносится с современными реалиями.

Вдохновляющие слова

По словам Дениса Кирпанёва, «Лист со своими прелюдиями создает развернутый и глубокий финал, который завершает произведение, добавляя земные и человечные размышления к сказочной атмосфере». Этот спектакль подарит вам уникальный опыт, который останется с вами надолго.

Март
14 марта суббота
19:00
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 600 ₽

Фотографии

Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц

