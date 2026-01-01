Спектакль Маленький принц

В Екатеринбурге в Доме офицеров состоится постановка мюзикла «Маленький принц». Это произведение Антуана де Сент-Экзюпери продолжает удивлять зрителей, открывая новые грани своего содержания. В спектакле герои поют, передавая поэтичность и музыкальность мира автора.
Режиссёр-постановщик Александр Стариков, известный по спектаклю «Лис», совместно с хореографами Асей Сиболевой и Владимиром Ковалёвым, создали яркое представление о любви и дружбе, которое призывает зрителей возвращаться к своим детским истокам.
Мюзикл будет интересен как детям, так и взрослым, поэтому его стоит посмотреть всей семьёй. Спектакль предназначен для зрителей от 6 лет и станет отличным выбором для семейного досуга.
Каждый, кто знаком с великим произведением Экзюпери, понимает, что его самое главное — это умение видеть сердцем, ведь "зорко одно лишь сердце". В этом мюзикле мы попытались разгадать внутреннюю музыку, заключённую в тексте. Поэтичность и музыкальность мира Экзюпери находят свое отражение в вокальных номерах героев.
В ролях:
Также в спектакле участвуют:
Хореографическая группа «Сапсан». Режиссёр-постановщик – Александр Стариков. Хореографы-постановщики – Ася Сибелева, Владимир Ковалёв. Художник-декоратор – Богдан Проскуряков.