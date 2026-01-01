Оповещения от Киноафиши
Маленький принц
Киноафиша Маленький принц

Спектакль Маленький принц

6+
Продолжительность 120 минут
Возраст 6+

О спектакле

Мюзикл «Маленький принц» в Доме офицеров Екатеринбурга

В Екатеринбурге в Доме офицеров состоится постановка мюзикла «Маленький принц». Это произведение Антуана де Сент-Экзюпери продолжает удивлять зрителей, открывая новые грани своего содержания. В спектакле герои поют, передавая поэтичность и музыкальность мира автора.

Режиссёр-постановщик Александр Стариков, известный по спектаклю «Лис», совместно с хореографами Асей Сиболевой и Владимиром Ковалёвым, создали яркое представление о любви и дружбе, которое призывает зрителей возвращаться к своим детским истокам.

Мюзикл будет интересен как детям, так и взрослым, поэтому его стоит посмотреть всей семьёй. Спектакль предназначен для зрителей от 6 лет и станет отличным выбором для семейного досуга.

О произведении

Каждый, кто знаком с великим произведением Экзюпери, понимает, что его самое главное — это умение видеть сердцем, ведь "зорко одно лишь сердце". В этом мюзикле мы попытались разгадать внутреннюю музыку, заключённую в тексте. Поэтичность и музыкальность мира Экзюпери находят свое отражение в вокальных номерах героев.

Участники спектакля

В ролях:

  • Маленький Принц - Лев Заикин (11 лет),
  • Роза - Варя Иванова (13 лет),
  • Лётчик - Пётр Степовик (Театр Мюзикла),
  • Лис - Александр Стариков.

Также в спектакле участвуют:

  • Анастасия Куракова,
  • Сергей Кораблев.

Хореографическая группа «Сапсан». Режиссёр-постановщик – Александр Стариков. Хореографы-постановщики – Ася Сибелева, Владимир Ковалёв. Художник-декоратор – Богдан Проскуряков.

Март
22 марта воскресенье
17:00
Окружной дом офицеров Екатеринбург, Первомайская, 27
от 800 ₽

Фотографии

Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц

