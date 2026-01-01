Кукольный спектакль «Маленький принц» от театра Вороны Капы

Театр Вороны Капы приглашает зрителей на очаровательный кукольный спектакль по мотивам бессмертного произведения Антуана де Сент-Экзюпери. Вас ждут незабываемые приключения «Маленького принца» и встречи с яркими персонажами.

О спектакле

Режиссёр из Екатеринбурга, Дом Актёра, создал уникальную постановку, которая объединяет в себе элементы драмы и фэнтези. Эта интерпретация классической литературы обещает тронуть сердца зрителей и подарить мгновения волшебства.

Для кого?

Спектакль будет интересен как детям, так и взрослым, особенно тем, кто ценит оригинальные театральные интерпретации известных произведений.