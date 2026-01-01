Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Маленький принц
Киноафиша Маленький принц

Спектакль Маленький принц

6+
Возраст 6+

О спектакле

Кукольный спектакль «Маленький принц» от театра Вороны Капы

Театр Вороны Капы приглашает зрителей на очаровательный кукольный спектакль по мотивам бессмертного произведения Антуана де Сент-Экзюпери. Вас ждут незабываемые приключения «Маленького принца» и встречи с яркими персонажами.

О спектакле

Режиссёр из Екатеринбурга, Дом Актёра, создал уникальную постановку, которая объединяет в себе элементы драмы и фэнтези. Эта интерпретация классической литературы обещает тронуть сердца зрителей и подарить мгновения волшебства.

Для кого?

Спектакль будет интересен как детям, так и взрослым, особенно тем, кто ценит оригинальные театральные интерпретации известных произведений.

Купить билет на спектакль Маленький принц

Помощь с билетами
В других городах
Март
22 марта воскресенье
11:00
Екатеринбургский дом актера Екатеринбург, 8 Марта, 8
от 500 ₽

В ближайшие дни

Пьяные
18+
Драма
Пьяные
22 марта в 19:00 Новая актерская школа
от 1200 ₽
С любовью, Эрнест
12+
Иммерсивный
С любовью, Эрнест
12 марта в 19:00 Шалом Шанхай
от 1600 ₽
Хныка и Гыка против королевы Бациллы
0+
Музыка Детский
Хныка и Гыка против королевы Бациллы
12 апреля в 10:30 Живой театр
от 1250 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше