Моноспектакль по А. де Сент-Экзюпери

Спектакль «Маленький принц» основан на знаменитой сказке Антуана де Сент-Экзюпери. Это трогательная история о любви, дружбе и важности человеческих отношений, представленная в минималистичном формате с одним актёром и двумя чемоданами. Организатором мероприятия является Удмуртская государственная филармония, один из центров музыкальной культуры Удмуртии.

Уникальность спектакля заключается в его минималистичном подходе и глубокой философской теме. Он привлечёт внимание как подростков, так и взрослых, ценящих философские сказки и театральные эксперименты.

Повесть Сент-Экзюпери известна и любима многими. Светлая и трогательная история о Маленьком принце, его решимости и сомнениях, его смехе и слезах не оставляет зрителей равнодушными. Но почему она так притягательна? Чем эта история покоряет наши сердца?

Возможно, наивной искренностью, пронзительной простотой и недосказанностью. Каждый из нас может найти в ней отголоски собственного «я»: мы все можем быть Маленьким принцем, Лисом или Розой.

Актёры театра «Молчи и танцуй» расскажут эту историю на языке танца. С помощью пластики, музыки и своих чувств они создадут ту атмосферу молчания, которое возникает после прочтения нежной повести о чудесном мальчике с золотыми волосами.

Режиссёр спектакля – Александр Дулесов.