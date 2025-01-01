Спектакль Маленький Принц

Маленький принц: современная интерпретация классики

Спектакль для подростков «Маленький принц» — это бережный и трепетный рассказ знаменитой истории Антуана де Сент-Экзюпери на театральной сцене. Вместе с главным героем и автором мы посетим все астероиды Солнечной системы, встречая их необычных обитателей.

Зрители станут свидетелями незабываемых моментов: удивительного знакомства и прощания Маленького принца с Лисом, символом верной дружбы, и Розой, символом настоящей любви. Мы увидим, как этот непростой путь помогает герою узнать много нового и повзрослеть на глазах у зрителей.

Уникальность спектакля

Мы обещаем, что этот спектакль будет не только увлекательным, но и познавательным. Вместе с вами, дорогие наши юные зрители, мы напомним взрослым о важности ответственности за тех, кого мы приручаем, и о том, что только сердце может подсказать нам, что на самом деле самое главное в жизни.

Фестиваль «Долгопрудненская осень»

Специальный диплом жюри «За оригинальное режиссерское решение спектакля» — режиссёр Алексей Доронин.

Диплом «За оригинальное и глубокое сценическое воплощение философской прозы Антуана де Сент-Экзюпери».

Спектакль будет особенно интересен тем, кто ценит истории о дружбе, ответственности и взрослении.