Спектакль «Маленький принц» Антона Оконешникова в РАМТе

«Маленький принц» – это волшебная история о мальчике, который прилетел с далекой планеты, чтобы спасти летчика-рассказчика от одиночества. В своем путешествии по разным планетам он встречает множество персонажей, каждый из которых заставляет задуматься о вечных истинах.

Вечные темы

Спектакль исследует важнейшие темы дружбы, любви, верности, призвания, человеческих пороков и ответственности за свою планету. Персонажи, с которыми сталкивается Маленький принц, открывают перед зрителем мир взглядов, наполненных глубокими чувствами и заботой о всем живом.

Детский взгляд на жизнь

История пронизана детской мудростью: «ведь все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит» — именно так формулирует Антуан де Сент-Экзюпери свои мысли о взрослении и утрате детской искренности.

Артисты на сцене

В спектакле участвуют как взрослые, так и юные артисты, а также балет и оркестр Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра «Карамболь». Это позволяет создать уникальную атмосферу, в которой каждый сможет найти что-то близкое для себя.

Приглашаем вас окунуться в мир «Маленького принца» — спектакль, который станет настоящим переживанием для зрителей всех возрастов!