Маленький принц
Киноафиша Маленький принц

Спектакль Маленький принц

Постановка
РАМТ 6+
Режиссер Антон Оконешников
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль «Маленький принц» Антона Оконешникова в РАМТе

«Маленький принц» – это волшебная история о мальчике, который прилетел с далекой планеты, чтобы спасти летчика-рассказчика от одиночества. В своем путешествии по разным планетам он встречает множество персонажей, каждый из которых заставляет задуматься о вечных истинах.

Вечные темы

Спектакль исследует важнейшие темы дружбы, любви, верности, призвания, человеческих пороков и ответственности за свою планету. Персонажи, с которыми сталкивается Маленький принц, открывают перед зрителем мир взглядов, наполненных глубокими чувствами и заботой о всем живом.

Детский взгляд на жизнь

История пронизана детской мудростью: «ведь все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит» — именно так формулирует Антуан де Сент-Экзюпери свои мысли о взрослении и утрате детской искренности.

Артисты на сцене

В спектакле участвуют как взрослые, так и юные артисты, а также балет и оркестр Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра «Карамболь». Это позволяет создать уникальную атмосферу, в которой каждый сможет найти что-то близкое для себя.

Приглашаем вас окунуться в мир «Маленького принца» — спектакль, который станет настоящим переживанием для зрителей всех возрастов!

Фотографии

Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц
