Спектакль «Маленький принц»: философская сказка о вечных ценностях

Представляем вашему вниманию вечную и прекрасную философскую сказку о чистоте детской души, о любви, дружбе и незыблемых ценностях. Спектакль «Маленький принц» основан на классическом произведении Антуана де Сент-Экзюпери, которое знакомо каждому зрителю. В нем звучат знакомые слова: «Зорко одно лишь сердце», «Встал по утру, приведи себя в порядок, приведи в порядок свою планету» и «Ты в ответе за тех, кого приручил».

Эта загадочная сказка-притча наполнена глубокими размышлениями о жизни. На сцене наряду с актерами выступают куклы, удивительной красоты, которые помогают Маленькому принцу найти дорогу домой. Они являются неотъемлемой частью спектакля, и вместе с актерами создают уникальную атмосферу, способную тронуть сердца зрителей.

Театральная команда

Режиссёр: Артём Филипповский

Актеры

Татьяна Стенина

Павел Синёв

Вероника Мокшина

Юлия Ситкина

Елена Ганина

Елена Ламзина

Продолжительность

Спектакль длится 65 минут.