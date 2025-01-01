Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Маленький принц
Билеты от 0₽
Киноафиша Маленький принц

Спектакль Маленький принц

Постановка
Театральный центр «На Страстном» 12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Маленький принц»: философская сказка о вечных ценностях

Представляем вашему вниманию вечную и прекрасную философскую сказку о чистоте детской души, о любви, дружбе и незыблемых ценностях. Спектакль «Маленький принц» основан на классическом произведении Антуана де Сент-Экзюпери, которое знакомо каждому зрителю. В нем звучат знакомые слова: «Зорко одно лишь сердце», «Встал по утру, приведи себя в порядок, приведи в порядок свою планету» и «Ты в ответе за тех, кого приручил».

Эта загадочная сказка-притча наполнена глубокими размышлениями о жизни. На сцене наряду с актерами выступают куклы, удивительной красоты, которые помогают Маленькому принцу найти дорогу домой. Они являются неотъемлемой частью спектакля, и вместе с актерами создают уникальную атмосферу, способную тронуть сердца зрителей.

Театральная команда

Режиссёр: Артём Филипповский

Актеры

  • Татьяна Стенина
  • Павел Синёв
  • Вероника Мокшина
  • Юлия Ситкина
  • Елена Ганина
  • Елена Ламзина

Продолжительность

Спектакль длится 65 минут.

Купить билет на спектакль Маленький принц

Помощь с билетами
Ноябрь
29 ноября суббота
12:00
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а

В ближайшие дни

Сладкая жизнь
16+
Комедия
Сладкая жизнь
24 января в 16:00 ЦДКЖ
от 1500 ₽
Вальс-Бостон
16+
Мюзикл
Вальс-Бостон
12 октября в 19:00 Театр Эстрады
от 2000 ₽
‎Поиск
18+
Иммерсивный Экспериментальный
‎Поиск
19 октября в 18:00 Театр.doc на Лесной
от 1500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше