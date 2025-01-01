Музыка и искусство на одном дыхании. Концерт в Пермской филармонии
Впереди зрителей ждет уникальный спектакль, который объединит музыку и визуальное искусство. На сцене выступит выдающийся солист Карельской государственной филармонии, лауреат международных конкурсов Александр Новоселов на органе. Его партнерами станут:
- Вячеслав Змеу - лауреат международных конкурсов, который подарит зрителям звуки флейты пана.
- Елена Полторацкая - участница международных выставок и фестивалей, будет удивлять зрителей художественной песочной анимацией.
- Ольга Пудова - лауреат Всероссийских и международных конкурсов, артистка ГКБУК «Пермский академический Театр-Театр», номинант премии «Золотая Маска», которая представит художественное слово.
Программа вечера
В рамках спектакля прозвучат произведения великих композиторов:
- И. С. Бах – «Сицилиана» в обработке Шарля Видора
- А. Марчелло – Адажио
- I. С. Бах – Фрагменты из Пастораль
- Г. Пёрселл – Trumpet Tune
- C. Дебюсси – «Лунный свет»
- М. Таривердиев – «Хоральная прелюдия» и «Маленький принц»
- Л. Боэльман – «Молитва»
- D. Шостакович – «Вальс»
Обратите внимание
Обратите внимание, что программа может быть изменена. Не упустите возможность насладиться удивительной комбинацией музыки и визуального искусства!