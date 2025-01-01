Меню
Маленький принц
Киноафиша Маленький принц

Маленький принц

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка и искусство на одном дыхании. Концерт в Пермской филармонии

Впереди зрителей ждет уникальный спектакль, который объединит музыку и визуальное искусство. На сцене выступит выдающийся солист Карельской государственной филармонии, лауреат международных конкурсов Александр Новоселов на органе. Его партнерами станут:

  • Вячеслав Змеу - лауреат международных конкурсов, который подарит зрителям звуки флейты пана.
  • Елена Полторацкая - участница международных выставок и фестивалей, будет удивлять зрителей художественной песочной анимацией.
  • Ольга Пудова - лауреат Всероссийских и международных конкурсов, артистка ГКБУК «Пермский академический Театр-Театр», номинант премии «Золотая Маска», которая представит художественное слово.

Программа вечера

В рамках спектакля прозвучат произведения великих композиторов:

  • И. С. Бах – «Сицилиана» в обработке Шарля Видора
  • А. Марчелло – Адажио
  • I. С. Бах – Фрагменты из Пастораль
  • Г. Пёрселл – Trumpet Tune
  • C. Дебюсси – «Лунный свет»
  • М. Таривердиев – «Хоральная прелюдия» и «Маленький принц»
  • Л. Боэльман – «Молитва»
  • D. Шостакович – «Вальс»

Обратите внимание

Обратите внимание, что программа может быть изменена. Не упустите возможность насладиться удивительной комбинацией музыки и визуального искусства!

