Маленький принц
Киноафиша Маленький принц

Спектакль Маленький принц

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Открываем мир Маленького принца

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по вселенной «Маленького принца», где песок, голос и звуки французского аккордеона создадут уникальную атмосферу. Этот семейный спектакль основан на знаменитой сказке Антуана де Сент-Экзюпери, который волнует сердца зрителей на протяжении многих лет.

Живые картины и звуки

Художница Катерина Барсукова привнесет в спектакль магию песочной анимации, превращая простой песок в живые картины. Актер театра и кино Юрий Решетников возьмет на себя роль рассказчика, проводя зрителей от планеты к планете, от одиночества к дружбе. Завершит волшебство музыкант Сергей Петров, который озвучит тишину пустыни и мерцание звезд на своем французском аккордеоне. Его музыка напомнит о тоске по детству и тех чувствах, которые невозможно выразить словами.

Размышления и вопросы

Этот спектакль оставляет след в сердцах маленьких зрителей. Он заставляет детей задавать вопросы, а взрослых задуматься о важности видеть сердцем. Подходит для детей от 8 лет и для всех, кто помнит, как это — быть ребенком.

Исполнители

  • Юрий Решетников — рассказчик
  • Катерина Барсукова — художница (песочная анимация)
  • Сергей Петров — музыкант (французский аккордеон)

Не упустите возможность погрузиться в яркий мир «Маленького принца» и вернуть себе ту непередаваемую детскую искренность и удивление!

В ролях
Юрий Решетников

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 21 сентября
Белый зал Политехнического университета Петра Великого Санкт-Петербург, Политехническая, 29
13:00 от 440 ₽

