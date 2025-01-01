Меню
Маленький принц
Билеты от 1200₽
Киноафиша Маленький принц

Спектакль Маленький принц

6+
Режиссер Константин Демидов
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Маленький принц: волшебство дружбы и любви

Самое знаменитое произведение Антуана де Сент-Экзюпери, переведенное Норой Галь, в очередной раз оживет на сцене Калужского ТЮЗа. Это мудрая и человечная сказка-притча говорит о самых важных ценностях: дружбе, любви, долге и верности, красоте и нетерпимости к злу.

Сюжет и персонажи

Главный герой спектакля — Маленький принц, который путешествует по различным планетам, включая Землю. На своем пути он встречает множество новых знакомых, обретая и теряя их, тем самым познавая жизнь во всех ее проявлениях. В этом ему помогает Пилот, совершивший посадку в пустыне.

Неожиданный вопрос

Спектакль поднимает неожиданную тему: а что если Маленький принц — это когда-то утраченный внутренний ребенок Пилота? Эта интерпретация позволяет зрителям увидеть, что оставаться в душе ребенком — это не только возможно, но и полезно. Детство, как неиссякаемый источник человечности, дает нам способность радоваться простым вещам и смотреть на мир с воображением.

Важность детской перспективы

Маленький принц воплощает в себе черты, присущие детям: светлость, чистоту и проницательность. Для него каждый новый день — это новое приключение. Таким образом, спектакль не только рассказывает историю, но и призывает зрителей вернуть в свою жизнь детскую открытость и искренность.

ТЮЗ предлагает всем нам остаться в душе детьми и увидеть мир через призму беспечности и радости детства. Не пропустите возможность погрузиться в этот волшебный мир!

8 ноября
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
12:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽

Фотографии

Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц

