Маленький принц
Киноафиша Маленький принц

Спектакль Маленький принц

Постановка
Волгоградский ТЮЗ 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Приглашение в мир "Маленького принца"

«Взрослые никогда ничего не понимают сами, и для детей очень утомительно каждый раз им всё объяснять...» Эти слова Антуана де Сент-Экзюпери станут путеводными для зрителей на спектакле «Маленький принц». Приглашаем вас в удивительное путешествие по планетам, где важны дружба, любовь и ответственность.

Путешествие в глубины души

«Маленький принц» — это не просто спектакль, это возможность заглянуть в глубины собственной души. Каждому зрителю предстоит встретиться с собой: взрослые вспомнят детство, а дети задумаются о взрослении. Спектакль переносит нас на далёкие планеты, каждая из которых символизирует различные человеческие черты: власть, тщеславие, бескорыстие.

Уроки, которые запоминаются

Главная идея спектакля — научить нас видеть сердцем, ведь самое важное невидимо для глаз. «Маленький принц» рассказывает историю о дружбе, любви и потере, о вечных ценностях, которые остаются с нами навсегда. Этот спектакль — шанс для каждого зрителя найти своего «маленького принца», который живёт внутри каждого из нас.

Не упустите возможность

Не упустите возможность стать частью этой волшебной истории. Приходите на спектакль «Маленький принц» и откройте для себя мир, где каждый момент наполнен смыслом. Это путешествие станет незабываемым опытом для всей семьи!

В других городах

Волгоград, 17 октября
Волгоградский ТЮЗ Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 42
18:30 от 400 ₽
Волгоград, 25 октября
Волгоградский ТЮЗ Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 42
17:00 от 400 ₽
Волгоград, 2 ноября
Волгоградский ТЮЗ Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 42
17:00 от 400 ₽
Волгоград, 8 ноября
Волгоградский ТЮЗ Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 42
17:00 от 400 ₽

