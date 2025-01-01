Спектакль «Маленький принц»: Путешествие по звёздам и планетам

«Ведь все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит», — Антуан де Сент-Экзюпери.

Приглашаем вас на спектакль, основанный на одном из самых известных произведений ХХ века — «Маленький принц» в переводе Норы Галь. Эта аллегорическая повесть-сказка завоевала сердца миллионов людей по всему миру, затрагивая важнейшие темы любви, дружбы, ответственности и надежды.

Сюжет и персонажи

В центре повествования — Маленький принц, который путешествует среди звёзд и посещает различные планеты. Он знакомится с миром взрослых, а затем встречает лётчика, потерпевшего крушение в пустыне. Эти встречи открывают перед зрителями философские вопросы о жизни и о том, что действительно важно.

Режиссура и сценография

Спектакль поставил режиссёр Денис Казачук, который считает, что Маленький принц — это душа человека, «его внутренний ребёнок, забытый на время, пока взрослый человек сосредотачивался на самом себе, чтобы выжить в нашем взрослом мире».

Художник-постановщик Александра Павлова создала уникальный мир спектакля, который можно описать как планетарий. На сцене представлены модели планет и фантастические изображения, где герои ищут своё место в космически прекрасном мире и размышляют над тем, что действительно имеет значение.

Для кого этот спектакль?

Спектакль будет интересен как детям, так и взрослым. Он заставляет задуматься о важности внутреннего ребёнка в каждом из нас и о том, как сохранить эти чувства в мире, полном забот и ответственности.

Не пропустите возможность увидеть эту трогательную историю в исполнении талантливых актёров. Погрузитесь в сказочный мир «Маленького принца» и откройте для себя новые грани известного произведения!