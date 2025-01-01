«Чудо, которое остаётся в сердце навсегда». Знаменитая философская сказка Антуана де Сент-Экзюпери оживает в уникальном сценическом воплощении. Спектакль «Маленький принц» предлагает зрителям поразительное сочетание картин на воде, авторской музыки и мастерства актёров, чтобы рассказать о самом важном – любви, дружбе и ответственности за тех, кого мы приручили.
Спектакль предназначен для родителей, стремящихся к эмоциональному и художественному развитию своих детей. Это не просто развлечение, а глубокий, трогательный опыт, способный стать поводом для важных семейных разговоров.
Главный герой, Маленький принц, с далёкой планеты, своим чистым взглядом обнажает правду о мире взрослых: их страхи, одиночество и забытые мечты. Спектакль смело касается тем смерти, любви и выбора, но делает это с поэтичностью и нежностью, превращая сложные вопросы в доступные и светлые размышления.
Режиссёр Наталия Степаненко объединила три искусства в одном пространстве:
Спектакль будет интересен:
«Маленький принц» – это не просто спектакль. Это путешествие, после которого и дети, и взрослые унесут с собой частичку мудрости: «Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь».