«Маленький принц»: музыкальная постановка для всей семьи

«Чудо, которое остаётся в сердце навсегда». Знаменитая философская сказка Антуана де Сент-Экзюпери оживает в уникальном сценическом воплощении. Спектакль «Маленький принц» предлагает зрителям поразительное сочетание картин на воде, авторской музыки и мастерства актёров, чтобы рассказать о самом важном – любви, дружбе и ответственности за тех, кого мы приручили.

Смысл спектакля

Спектакль предназначен для родителей, стремящихся к эмоциональному и художественному развитию своих детей. Это не просто развлечение, а глубокий, трогательный опыт, способный стать поводом для важных семейных разговоров.

Главный герой, Маленький принц, с далёкой планеты, своим чистым взглядом обнажает правду о мире взрослых: их страхи, одиночество и забытые мечты. Спектакль смело касается тем смерти, любви и выбора, но делает это с поэтичностью и нежностью, превращая сложные вопросы в доступные и светлые размышления.

Уникальность постановки

Режиссёр Наталия Степаненко объединила три искусства в одном пространстве:

– кукла Маленького принца под управлением Александра Кузнецова, актёра кукольного театра в третьем поколении. Живые картины на воде – художник Анна Иванова (Москва) создаёт волшебные образы прямо на глазах у зрителей.

– художник Анна Иванова (Москва) создаёт волшебные образы прямо на глазах у зрителей. Авторская музыка – композитор Николай Иншаков написал партитуру специально для этого спектакля, а квинтет оркестра «Метаморфозы» (г. Санкт-Петербург) наполняет зал трогательным звучанием.

Для кого этот спектакль?

Спектакль будет интересен:

✔ Родителям, которые хотят, чтобы их дети росли чуткими и думающими.

✔ Детям от 6 лет, которые только начинают открывать мир и задавать важные вопросы.

✔ Всем, кто верит, что настоящее искусство может быть одновременно простым и глубоким.

«Маленький принц» – это не просто спектакль. Это путешествие, после которого и дети, и взрослые унесут с собой частичку мудрости: «Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь».