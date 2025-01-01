Знаменитая философская сказка Антуана де Сент-Экзюпери оживает в уникальном сценическом воплощении. В этом спектакле картины на воде, авторская музыка и мастерство актёров соединяются, чтобы рассказать историю о самом важном — любви, дружбе и ответственности за тех, кого мы приручили.
Спектакль предназначен для родителей, стремящихся развивать эмоциональное, творческое и художественное восприятие своих детей. Это не просто развлечение, а глубокий и трогательный опыт, который станет поводом для важных семейных разговоров.
История рассказывает о Маленьком принце — герое с далёкой планеты, чей чистый, детский взгляд обнажает правду о мире взрослых: их страхи, одиночество, бесконечную спешку и забытые мечты. Спектакль не боится обсуждать такие сложные темы, как смерть, любовь и выбор, но делает это с поэтичностью и нежностью, благодаря чему даже самые тяжёлые вопросы становятся понятными и светлыми.
Режиссёр Наталия Степаненко объединила три искусства в одном пространстве:
«Маленький принц» — это не просто спектакль. Это путешествие, после которого и дети, и взрослые унесут с собой частичку мудрости: «Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь».