Спектакль "Маленький принц" для всей семьи от Театра на набережной

Бродячий театр детей под управлением боевого, но сбитого с неба Лётчика и "Savoyar Film Production" с гордостью представляют энергичную драму в двух действиях по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери.

О чем спектакль?

Этот спектакль рассказывает о череде непредсказуемых встреч и расставаний, о трудностях взаимопонимания между взрослыми и детьми. В нем звучит надежда, что зрителю откроется "главное, что глазами не увидишь".

Цитата Лётчика

«Я не хочу, чтобы мою повесть читали просто ради забавы. Я пытаюсь рассказать о друге, чтобы его не забыть. Это очень печально, когда забывают друзей.»

Историческая справка

Премьера спектакля состоялась в мае 1984 года и с тех пор завоевала сердца юных зрителей. Это постановка для детей от 10 лет и старше, которая позволяет им увидеть мир глазами "Маленького принца".

Важная информация

Обратите внимание, что в спектакле используется стробоскоп, что может быть важно для зрителей с чувствительностью к ярким миганиям.

Приходите и погрузитесь в волшебный мир сказки, где каждый найдет что-то важное для себя!