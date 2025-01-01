Меню
Киноафиша Маленький принц

Спектакль Маленький принц

Постановка
Театр на набережной. Новая сцена 12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Спектакль "Маленький принц" для всей семьи от Театра на набережной

Бродячий театр детей под управлением боевого, но сбитого с неба Лётчика и "Savoyar Film Production" с гордостью представляют энергичную драму в двух действиях по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери.

О чем спектакль?

Этот спектакль рассказывает о череде непредсказуемых встреч и расставаний, о трудностях взаимопонимания между взрослыми и детьми. В нем звучит надежда, что зрителю откроется "главное, что глазами не увидишь".

Цитата Лётчика

«Я не хочу, чтобы мою повесть читали просто ради забавы. Я пытаюсь рассказать о друге, чтобы его не забыть. Это очень печально, когда забывают друзей.»

Историческая справка

Премьера спектакля состоялась в мае 1984 года и с тех пор завоевала сердца юных зрителей. Это постановка для детей от 10 лет и старше, которая позволяет им увидеть мир глазами "Маленького принца".

Важная информация

Обратите внимание, что в спектакле используется стробоскоп, что может быть важно для зрителей с чувствительностью к ярким миганиям.

Приходите и погрузитесь в волшебный мир сказки, где каждый найдет что-то важное для себя!

Режиссер
Федор Сухов
В ролях
Леонид Бобриков
Екатерина Андреева
Мария Нашкина
Александра Архангельская
Есения Черненко

21 сентября
Театр на набережной. Новая сцена Москва, Хамовнический Вал, 2
18:00 от 600 ₽

Фотографии

Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц

