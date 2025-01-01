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Маленький принц
Билеты от 500₽
Киноафиша Маленький принц

Спектакль Маленький принц

6+
Продолжительность 1 час 5 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Увлекательное «песочное» шоу «Маленький принц» в Москве

Знаменитая сказка Антуана Сент-Экзюпери обретает новые краски и звучание в захватывающем спектакле «Маленький принц». Это удивительное «песочное» шоу перенесет зрителей в волшебный мир, созданный великим писателем.

Погружение в сказку

В сопровождении живой музыки на экране оживут знакомые персонажи: Маленький принц, Роза, Король, Лис и обитатели других планет. Зрители вместе с Маленьким принцем смогут путешествовать среди звёзд, находить новых друзей и оказаться в безлюдной пустыне, чтобы прийти на помощь Лётчику, попавшему в беду.

Команда талантов

Создание спектакля стало результатом работы выдающихся артистов:

  • Художник песочной анимации — Алла Филиппова
  • Рояль — Ольга Соколова
  • Струнный квартет: Татьяна Полякова, Анастасия Комиссарова, Александр Балашов, Дарья Беляева
  • Арфа — Валерия Вощенникова
  • Художественное слово — Анна Максимова
  • Автор идеи — Евгения Шубарева

Не упустите возможность!

Спектакль «Маленький принц» — это уникальная возможность увидеть историю, которую невозможно забыть. Не упустите шанс погрузиться в атмосферу сказки и насладиться искусством песочной анимации!

Место проведения: КЦ «Меридиан»

В ролях
Художник песочной анимации — Алла Филиппов
Рояль — Ольга Соколова
Струнный квартет — Татьяна Полякова
Арфа — Валерия Вощенникова
Автор идеи — Евгения Шубарева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Останкино Москва, Академика Королева, 15, корп. 2
12:00 от 1000 ₽
4 октября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
12:00 от 500 ₽
8 ноября
Останкино Москва, Академика Королева, 15, корп. 2
12:00 от 1000 ₽

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