Увлекательное «песочное» шоу «Маленький принц» в Москве

Знаменитая сказка Антуана Сент-Экзюпери обретает новые краски и звучание в захватывающем спектакле «Маленький принц». Это удивительное «песочное» шоу перенесет зрителей в волшебный мир, созданный великим писателем.

Погружение в сказку

В сопровождении живой музыки на экране оживут знакомые персонажи: Маленький принц, Роза, Король, Лис и обитатели других планет. Зрители вместе с Маленьким принцем смогут путешествовать среди звёзд, находить новых друзей и оказаться в безлюдной пустыне, чтобы прийти на помощь Лётчику, попавшему в беду.

Команда талантов

Создание спектакля стало результатом работы выдающихся артистов:

Художник песочной анимации — Алла Филиппова

Рояль — Ольга Соколова

Струнный квартет: Татьяна Полякова, Анастасия Комиссарова, Александр Балашов, Дарья Беляева

Арфа — Валерия Вощенникова

Художественное слово — Анна Максимова

Автор идеи — Евгения Шубарева

Не упустите возможность!

Спектакль «Маленький принц» — это уникальная возможность увидеть историю, которую невозможно забыть. Не упустите шанс погрузиться в атмосферу сказки и насладиться искусством песочной анимации!

Место проведения: КЦ «Меридиан»