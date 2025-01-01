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Маленький принц
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Маленький принц

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О концерте/спектакле

Музыкальная сказка с песочной анимацией по притче Антуана де Сент-Экзюпери в Екатерининском собрании

К сказке-притче Антуана де Сент-Экзюпери можно прикасаться много раз в жизни. Она становится чем-то вроде Библии сердца, открывая новые смыслы с каждым новым прочтением. Чем длиннее путь, тем удивительнее становится это чудо.

Спектакль «Маленький принц» погружает зрителей в особую, волшебную атмосферу, где мелодия вечной сказки соприкасается с тишиной сердца каждого слушателя. Это не просто театральное представление; это путешествие в мир, где царит магия и нежность.

Артисты и команда

  • Сергей Буранов — артист Мариинского театра, играет на ксилофоне, колокольчиках и других перкуссионных инструментах;
  • Сергей Тарусин — фортепиано;
  • Оксана Чунчукова — художник песочной анимации;
  • Миша Козлов — в роли Маленького принца.

Продолжительность

Спектакль длится от 35 до 45 минут, что позволяет зрителям насладиться историей, не теряя интереса и вовлеченности.

Не упустите возможность прикоснуться к волшебству, которое дарит этот спектакль, и открыть для себя новые грани знакомой сказки!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 февраля
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
12:00 от 1000 ₽

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