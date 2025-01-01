Музыкальная сказка с песочной анимацией по притче Антуана де Сент-Экзюпери в Екатерининском собрании

К сказке-притче Антуана де Сент-Экзюпери можно прикасаться много раз в жизни. Она становится чем-то вроде Библии сердца, открывая новые смыслы с каждым новым прочтением. Чем длиннее путь, тем удивительнее становится это чудо.

Спектакль «Маленький принц» погружает зрителей в особую, волшебную атмосферу, где мелодия вечной сказки соприкасается с тишиной сердца каждого слушателя. Это не просто театральное представление; это путешествие в мир, где царит магия и нежность.

Артисты и команда

Сергей Буранов — артист Мариинского театра, играет на ксилофоне, колокольчиках и других перкуссионных инструментах;

Сергей Тарусин — фортепиано;

Оксана Чунчукова — художник песочной анимации;

Миша Козлов — в роли Маленького принца.

Продолжительность

Спектакль длится от 35 до 45 минут, что позволяет зрителям насладиться историей, не теряя интереса и вовлеченности.

Не упустите возможность прикоснуться к волшебству, которое дарит этот спектакль, и открыть для себя новые грани знакомой сказки!