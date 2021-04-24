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Маленький принц
Киноафиша Маленький принц

Спектакль Маленький принц

Постановка
Место действия 6+
Продолжительность 1 час 5 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль «Маленький принц»: вечная философская сказка о чистоте детской души

«Маленький принц» — это вечная и прекрасная философская сказка, рассказывающая о чистоте детской души, любви, дружбе и тех незыблемых ценностях, которые невозможно забыть. Зрителям знакомы такие цитаты, как: «Зорко одно лишь сердце», «Встал по утру, привел себя в порядок, приведи в порядок свою планету» и «Ты в ответе за всех, кого приручил». Эти слова напоминают о важности внутреннего мира и ответственности за тех, кто рядом.

Сказка-притча на сцене

Спектакль, основанный на произведении Антуана де Сент-Экзюпери, представляет собой сказку-притчу, в которой наряду с актёрами на сцену выходят удивительные куклы. Они помогают Маленькому принцу в его поисках дороги домой и дают зрителям возможность вспомнить, что этот маленький мальчик живет в каждом из нас.

Информация о спектакле

  • Жанр: спектакль для семейного просмотра
  • Возрастная категория: 5+
  • Режиссер: Артем Филипповский
  • Композитор: Сергей Бережной
  • Художник по свету: Ян Филипповский
  • Художник-сценограф: Артем Филипповский
  • Художник по костюмам: Эльвира Никитина
  • Продолжительность: 1 час 05 минут
  • Актеры: Татьяна Стенина, Павел Синёв, Вероника Мокшина, Юлия Ситкина, Елена Ганина, Елена Ламзина
  • Премьера: 24 апреля 2021 года

Не упустите возможность окунуться в мир волшебства и мудрости вместе с «Маленьким принцем». Этот спектакль идеально подойдет для семейного просмотра и подарит незабываемые эмоции как детям, так и взрослым.

Режиссер
Артем Филипповский
В ролях
Татьяна Стенина
Павел Синев
Юлия Ситкина
Вероника Мокшина
Елена Ганина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 15 августа
Место действия Самара, Никитинская, 53
16:00 от 900 ₽ 18:00 от 900 ₽

Фотографии

Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц Маленький принц

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