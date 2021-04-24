Спектакль «Маленький принц»: вечная философская сказка о чистоте детской души

«Маленький принц» — это вечная и прекрасная философская сказка, рассказывающая о чистоте детской души, любви, дружбе и тех незыблемых ценностях, которые невозможно забыть. Зрителям знакомы такие цитаты, как: «Зорко одно лишь сердце», «Встал по утру, привел себя в порядок, приведи в порядок свою планету» и «Ты в ответе за всех, кого приручил». Эти слова напоминают о важности внутреннего мира и ответственности за тех, кто рядом.

Сказка-притча на сцене

Спектакль, основанный на произведении Антуана де Сент-Экзюпери, представляет собой сказку-притчу, в которой наряду с актёрами на сцену выходят удивительные куклы. Они помогают Маленькому принцу в его поисках дороги домой и дают зрителям возможность вспомнить, что этот маленький мальчик живет в каждом из нас.

Информация о спектакле

Жанр: спектакль для семейного просмотра

спектакль для семейного просмотра Возрастная категория: 5+

5+ Режиссер: Артем Филипповский

Артем Филипповский Композитор: Сергей Бережной

Сергей Бережной Художник по свету: Ян Филипповский

Ян Филипповский Художник-сценограф: Артем Филипповский

Артем Филипповский Художник по костюмам: Эльвира Никитина

Эльвира Никитина Продолжительность: 1 час 05 минут

1 час 05 минут Актеры: Татьяна Стенина, Павел Синёв, Вероника Мокшина, Юлия Ситкина, Елена Ганина, Елена Ламзина

Татьяна Стенина, Павел Синёв, Вероника Мокшина, Юлия Ситкина, Елена Ганина, Елена Ламзина Премьера: 24 апреля 2021 года

Не упустите возможность окунуться в мир волшебства и мудрости вместе с «Маленьким принцем». Этот спектакль идеально подойдет для семейного просмотра и подарит незабываемые эмоции как детям, так и взрослым.