Спектакль Маленький принц

«Маленький принц» — это вечная и прекрасная философская сказка, рассказывающая о чистоте детской души, любви, дружбе и тех незыблемых ценностях, которые невозможно забыть. Зрителям знакомы такие цитаты, как: «Зорко одно лишь сердце», «Встал по утру, привел себя в порядок, приведи в порядок свою планету» и «Ты в ответе за всех, кого приручил». Эти слова напоминают о важности внутреннего мира и ответственности за тех, кто рядом.
Спектакль, основанный на произведении Антуана де Сент-Экзюпери, представляет собой сказку-притчу, в которой наряду с актёрами на сцену выходят удивительные куклы. Они помогают Маленькому принцу в его поисках дороги домой и дают зрителям возможность вспомнить, что этот маленький мальчик живет в каждом из нас.
Не упустите возможность окунуться в мир волшебства и мудрости вместе с «Маленьким принцем». Этот спектакль идеально подойдет для семейного просмотра и подарит незабываемые эмоции как детям, так и взрослым.