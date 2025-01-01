Меню
Маленький принц. Сказка с органом и песочной анимацией
Билеты от 2400₽
Киноафиша Маленький принц. Сказка с органом и песочной анимацией

Маленький принц. Сказка с органом и песочной анимацией

6+
Возраст 6+
Билеты от 2400₽

О концерте/спектакле

Приключения Маленького Принца на сцене Музея Пушкина

«Ведь взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит», - заметил лётчик, журналист и писатель виконт Антуан де Сент-Экзюпери в посвящении к своей известной во всём мире сказке-аллегории «Маленький принц». Эта история, впервые опубликованная в Нью-Йорке в 1943 году, стала настоящим символом и нравственным ориентиром для взрослых и детей по всему миру.

На родине автора во Франции книга вышла лишь после его трагической гибели, и лишь после окончания Второй мировой войны. Литературное произведение, соединяющее элементы философии и аллегории, наполнено автобиографическими деталями, отразившими личные переживания Сент-Экзюпери.

Знакомые образы и интерпретация

В образе Маленького Принца, пришельца с далёкой звезды, можно увидеть черты самого автора в детстве. Капризная Роза, символизирующая большую любовь и нескончаемую боль, отсылает к супруге Сент-Экзюпери, Консуэло. Мудрый Лис — это собирательный образ настоящего друга, на которого всегда можно положиться в трудные времена.

Музыка и анимация

Сегодня эта легендарная история оживёт на сцене под музыку выдающихся европейских композиторов. Магия песочной анимации добавит неповторимое волшебство, позволяя зрителям погрузиться в невероятные приключения Маленького Принца и его друзей.

Фантастические открытия

Приготовьтесь совершить фантастические открытия вместе с главными героями. Эта постановка оставит незгладимый след в вашем сердце, напоминая о том, что искренность и дружба — самые важные ценности в нашей жизни.

19 октября
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
12:00 от 2400 ₽

