Маленький принц. Полет в одном действии
Киноафиша Маленький принц. Полет в одном действии

Спектакль Маленький принц. Полет в одном действии

Постановка
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой 12+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Вечные ценности в современном мире

Спектакль «Маленький принц» по мотивам знаменитой сказки Антуана де Сент-Экзюпери — это не просто театральная постановка. Это глубокое и ностальгическое размышление о том, что действительно важно в жизни. В центре сюжета — разговор о вечных человеческих ценностях, которые, к сожалению, становятся все более забытыми в нашем суетном мире.

Тема и настроение

Елена Камбурова, режиссер спектакля, мастерски передает атмосферу сказки, где каждый персонаж символизирует разные аспекты человеческой жизни. Живя в окружении постоянной гонки за материальными благами, мы часто забываем о важности простых вещей — дружбы, любви, искренности. Этот спектакль призывает зрителей задуматься о том, как важно успевать «взлетать», несмотря на жизненные «аварии» и трудности.

Интересные факты

«Маленький принц» — это не просто история о мальчике с другой планеты. Это философская притча, которая затрагивает вопросы о смысле жизни, о том, что такое настоящая дружба и любовь. Премьера спектакля состоялась в [вставьте дату], и с тех пор он завоевал сердца зрителей своей трогательной подачей и глубиной содержания.

Приглашаем на спектакль

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль. Он подходит как для взрослых, так и для детей, ведь уроки, которые он несет, актуальны для всех поколений. Позвольте себе на время отвлечься от суеты и погрузиться в мир, где важны не материальные вещи, а человеческие отношения.

Билеты можно приобрести на сайте театра или в кассах. Спектакль будет идти с [вставьте даты], так что не забудьте забронировать места заранее!

Режиссер
Денис Сорокотягин
В ролях
Елена Камбурова
Даниил Можаев
Даниил Можаев
Юлия Зыбцева

Расписание

19 октября
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
16:00 от 2000 ₽

Фотографии

Маленький принц. Полет в одном действии Маленький принц. Полет в одном действии

