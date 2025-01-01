Меню
Маленький принц. Полёт в одном действии
Билеты от 2000₽
Киноафиша Маленький принц. Полёт в одном действии

Спектакль Маленький принц. Полёт в одном действии

Постановка
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой 12+
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Маленький принц. 5 лет спектаклю Елены Камбуровой

По мотивам сказки Антуана де Сент-Экзюпери (перевод с французского Норы Галь)

Пять лет на сцене

Спектакль «Маленький принц. Полёт в одном действии» отмечает своё пятилетие. В нём звучат вечные темы о человеческих ценностях, о потерянном в суете мире и о стремлении к мечте. Это ностальгическая кнопка, напоминающая нам, что всегда есть возможность подняться над повседневными заботами.

Музыка и вдохновение

В спектакле можно услышать песни на музыку и стихи Дениса Сорокотягина:

  • «Песня Розы»
  • «Песня Лиса»
  • «Песня Летчика»
  • «Песня Змеи»

История спектакля

Премьера состоялась 4 сентября 2020 года. В сентябре 2024 года спектакль принял участие во Всероссийском театральном фестивале «Театральное Прихопёрье» в городе Балашов.

Культурное наследие

Спектакль включает в себя песню, впервые прозвучавшую в фильме «Пассажир с экватора» в 1968 году, в исполнении Елены Камбуровой. Эта мелодия стала визитной карточкой певицы и олицетворяет глубокие чувства, связанные с вечными человеческими ценностями.

Не упустите возможность увидеть этот трогательный и глубокий спектакль, который, возможно, заставит вас снова вспомнить о том, что действительно важно в жизни.

Октябрь
Ноябрь
19 октября воскресенье
16:00
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
от 2000 ₽
30 ноября воскресенье
16:00
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
от 2000 ₽

