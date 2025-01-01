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Маленький принц. Музыкальная сказка
Билеты от 1000₽
Киноафиша Маленький принц. Музыкальная сказка

Маленький принц. Музыкальная сказка

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Концерт к 80-летию «Маленького принца»

К 80-летию знаменитой сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» в театре состоится уникальный концерт, который погрузит зрителей в мир вечных ценностей и философских размышлений. В программе выступят:

  • Филипп Нодель (гобой) — лауреат международных конкурсов;
  • Мария Моисеева (орган) — лауреат всероссийских и международных конкурсов;
  • Лидия Миллер (художник песочной анимации);
  • Любовь Любомирская (художественное слово) — актриса театра и кино.

В программе прозвучат произведения таких классиков, как И. С. Бах, А. Марчелло, Ф. Шуберт, Э. Григ, Н. Римский-Корсаков и других.

Вечные темы и современные образы

Повесть-сказка «Маленький принц» была написана 80 лет назад и продолжает быть актуальной. Она затрагивает такие важные темы, как дружба, нравственная красота, одиночество и любовь. На этом концерте зрители смогут заново открыть для себя эту историю, которая разворачивается на фоне бескрайних песков Сахары.

Песочная анимация и музыка

Зыбкие образы песочной анимации, которые создаст Лидия Миллер, помогут воссоздать цепь событий, о которых рассказывает Маленький принц. Гениальный текст Сент-Экзюпери, произнесенный в исполнении актрисы Любови Любомирской, станет ярким дополнением к музыке великих композиторов. Эта синергия создаст уникальную атмосферу, которая позволит глубже почувствовать философский смысл произведения.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события, которое соединит в себе музыку, искусство и литературу!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Римско-католический кафедральный собор Москва, М.Грузинская, 27/13
15:00 от 1000 ₽

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