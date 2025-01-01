Меню
Маленький принц. Lumisfera. Официальный предпоказ
Билеты от 8000₽
Киноафиша Маленький принц. Lumisfera. Официальный предпоказ

Спектакль Маленький принц. Lumisfera. Официальный предпоказ

18+
Возраст 18+
Билеты от 8000₽

О концерте/спектакле

Эксклюзивная премьера: "Маленький принц" в Особняке Смирнова. Официальный предпоказ

В таинственных стенах Особняка Смирнова зрители смогут погрузиться в уникальный мир спектакля-концерта «Маленький принц», поставленного талантливой режиссером Ниной Чусовой. Это мероприятие обещает стать настоящим открытием для поклонников театрального искусства.

Особенности спектакля

Спектакль предлагает многослойное переживание, где музыка, голоса, свет и движение сливаются в единое целое. Комната за комнатой открываются новые грани восприятия. Свет ведет, звук обнажает чувства, а реальность становится пластичной. Всё вокруг — отражение наших внутренних состояний.

В этой глубокой, почти медитативной атмосфере зритель встречает Маленького принца — символ светлой части внутри нас, которую многие могли забыть.

Театр чувств

«Маленький принц» — это спектакль, в котором театр не просто рассказывает, а чувственно переживает. Музыка здесь не просто фон, а настоящее руководство в путешествии по внутреннему миру каждого зрителя. Пластический театр, этнические инструменты и симфонический оркестр создают уникальную гармонию.

Не просто спектакль

Это не спектакль о Маленьком принце. Это спектакль о нас. О тех, кто однажды перестал смотреть на звезды, но теперь учится вновь。

Информация о месте проведения

Адрес: Москва, Особняк Смирнова, Тверской бульвар, д. 18, стр. 1

О режиссере

Нина Чусова — одна из самых известных театральных режиссеров России. Лауреат множества престижных премий, таких как «Чайка», «Московские дебюты», «Гвоздь сезона» и «Золотая Маска». Ее работы всегда отличает глубокое понимание материала и оригинальное художественное видение.

 

Купить билет на спектакль

Расписание

10 сентября
Особняк Смирнова Москва, Тверской б-р, 18
20:00 от 8000 ₽

