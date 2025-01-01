Спектакль «Маленький принц». Л. Лабзина (орган), В. Баринов (художественное слово)

Музыкальный перформанс по мотивам «Маленького принца»

Философская сказка-притча «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери — настоящая литературная жемчужина XX века. Эта трогательная повесть, наполненная глубоким смыслом, учит различать добро и зло, а также раскрывает важнейшие темы истинной любви и дружбы. Книга вдохновила создание опер, балетов и фильмов, а образ Маленького принца стал темой множества стихов и песен.

Одной из таких композиций является песня «Маленький принц» Микаэла Таривердиева, которая прозвучала в фильме «Пассажир с “Экватора”». Этот трогательный хит станет основой органно-песочного перформанса в Зале Зарядье.

Зал Зарядье — идеальная площадка для музыки

Большой концертный орган Зарядья отлично подходит для исполнения музыки различных стилей и эпох. Уникальные возможности инструмента позволяют создавать завораживающие звуковые эффекты: задерживать звуки, программировать несколько нот на одну клавишу и даже имитировать космический полет.

Музыка, которая вдохновляет

В рамках спектакля прозвучит оригинальная музыка для органа М. Таривердиева, а также шедевры И.С. Баха, Г. Пёрселла, К. Дебюсси и Д. Шостаковича. Глубокое прочтение текста знаменитой сказки актёром Валерием Бариновым в сочетании с песочной анимацией создаст уникальную атмосферу. Зрители смогут увидеть пустыню, в которую приземляется самолет героя, и насладиться лучшими образцами органной музыки и импровизациями.

Погружение в мир искусства

Этот перформанс оставит незабываемое впечатление у зрителей всех возрастов. Музыкальные гении, такие как Таривердиев, стали маленькими принцами, которые принесли человечеству свою поэтическую красоту и улетели в вечность. Не упустите возможность стать частью этого уникального события!