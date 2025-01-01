Меню
Маленький ослик
Билеты от 1000₽
Киноафиша Маленький ослик

Спектакль Маленький ослик

Постановка
Модерн 0+
Продолжительность 45 минут, без антракта
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль по сказке Татьяны Макаровой «Заветная мечта»

Трогательная история маленького Ослика, который стремится стать чем-то большим, чем он есть на самом деле. Это история о поиске себя, о том, как важно следовать своим мечтам и ценить то, что по-настоящему важно в жизни.

Главные герои
Маленький Ослик — герой, которому наскучила его обычная жизнь. Ему не нравится быть таким, как все, и он мечтает о преобразовании. Он решает стать… Прекрасной Бабочкой! С помощью своих новых друзей, Крокодила и Барсука, Ослик решает покинуть дом и уйти в лес, чтобы найти свой путь.

Послание спектакля
Спектакль учит детей и взрослых, что иногда стремление к чему-то большему может привести к заблуждениям, но настоящая ценность — в том, что рядом с нами. Ведь, как показывает история, душа тоже может быть красивой, как бабочка, если рядом семья, друзья и чудесный мир.

Приходите на этот музыкальный спектакль, наполненный яркими персонажами, добрым юмором и важным посланием! Это замечательная история для всей семьи о том, как важно оставаться верным себе и своим близким.

Режиссер
Михаил Водзуми
В ролях
Александра Богданова
Фотис Келепурис
Валерия Королева
Василиса Кашуба
Евгений Казак

Купить билет на спектакль

Расписание

11 октября
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
12:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

