Спектакль Маленький оркестрик

Музыкальный кукольный спектакль от проекта «Лев Николаевич»

Погрузитесь в волшебный мир живой музыки и кукольного театра, где герои и зрители вместе зажигают звезды, спасают друзей и создают настоящую магию.

Что вас ждет?

Незабываемая история о Медвежонке, Ёжике и их смелом друге Осе, которые преодолевают страхи, чтобы поймать свою звезду.

Живая музыка на сцене, где каждый герой оживает под аккомпанемент музыкальных инструментов.

Интерактивное участие зрителей: помогайте героям ловить звезды, создавайте звуки леса и станьте частью звездного оркестра!

Почему стоит посетить?

Потому что такие моменты остаются в сердце навсегда – это первые встречи детей с живой музыкой, волшебные истории и ощущение настоящего семейного праздника.

Мы ждем вас на нашем музыкальном приключении! Подарите себе и своим детям немного волшебства!