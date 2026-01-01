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Киноафиша Маленький оркестрик

Спектакль Маленький оркестрик

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О спектакле

Музыкальный кукольный спектакль от проекта «Лев Николаевич»

Погрузитесь в волшебный мир живой музыки и кукольного театра, где герои и зрители вместе зажигают звезды, спасают друзей и создают настоящую магию.

Что вас ждет?

  • Незабываемая история о Медвежонке, Ёжике и их смелом друге Осе, которые преодолевают страхи, чтобы поймать свою звезду.
  • Живая музыка на сцене, где каждый герой оживает под аккомпанемент музыкальных инструментов.
  • Интерактивное участие зрителей: помогайте героям ловить звезды, создавайте звуки леса и станьте частью звездного оркестра!

Почему стоит посетить?

Потому что такие моменты остаются в сердце навсегда – это первые встречи детей с живой музыкой, волшебные истории и ощущение настоящего семейного праздника.

Мы ждем вас на нашем музыкальном приключении! Подарите себе и своим детям немного волшебства!

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