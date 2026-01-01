Спектакль Маленький оркестрик

Музыкальный кукольный спектакль от проекта «Лев Николаевич»
Погрузитесь в волшебный мир живой музыки и кукольного театра, где герои и зрители вместе зажигают звезды, спасают друзей и создают настоящую магию.
Что вас ждет?
- Незабываемая история о Медвежонке, Ёжике и их смелом друге Осе, которые преодолевают страхи, чтобы поймать свою звезду.
- Живая музыка на сцене, где каждый герой оживает под аккомпанемент музыкальных инструментов.
- Интерактивное участие зрителей: помогайте героям ловить звезды, создавайте звуки леса и станьте частью звездного оркестра!
Почему стоит посетить?
Потому что такие моменты остаются в сердце навсегда – это первые встречи детей с живой музыкой, волшебные истории и ощущение настоящего семейного праздника.
Мы ждем вас на нашем музыкальном приключении! Подарите себе и своим детям немного волшебства!